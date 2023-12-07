Рідкісна небесна подія: Бетельгейзе буде закрито астероїдом Леона

Під час захоплюючої небесної події, яка має відбутися 11 грудня, яскрава зірка Бетельгейзе буде тимчасово закрита астероїдом Леона. Хоча очікується, що окультація триватиме лише кілька секунд, вона зробить Бетельгейзе невидимою або значно затемненою. Це рідкісне явище можна спостерігати вздовж вузького шляху на Землі, з повним шляхом від Гвадалахари, Мексика, до південної Флориди, Багамських островів, Іспанії, Італії, Греції, Туреччини та Центральної Азії.

Однак тим, хто не живе шляхом тотальності, не варто хвилюватися. Проект Virtual Telescope 2.0, що базується на півдні Італії, транслюватиме подію в прямому ефірі, надаючи кожному можливість стати свідком цього небесного видовища.

Окрім того, що ця подія приваблива для спостерігачів за зірками, вона також має велике значення для науковців. Бетельгейзе, червоний надгігант, розташований приблизно в 550 світлових роках від Землі, давно інтригував астрономів завдяки своїм розмірам і непередбачуваним падінням яскравості. Майбутнє затемнення дає унікальний шанс спостерігати та краще зрозуміти поведінку та характеристики цієї масивної зірки.

Крім того, астрономи очікують отримання інформації про астероїд Леона. Окультація надасть цінні дані про розмір, форму, склад Леони, потенційну атмосферу та можливість будь-яких крихітних супутників. Ці спостереження сприятимуть уточненню нашого розуміння Леони та ще більше звузять оцінки її розмірів.

Вивчаючи затемнення, астрономи сподіваються розкрити більше деталей про великі конвективні осередки Бетельгейзе, які керують його змінною яскравістю. Ця подія також дає можливість вивчити поверхню Бетельгейзе та дізнатися більше про її унікальні особливості.

Незалежно від того, живете ви на шляху окультації чи ні, 11 грудня — це дата, яку варто відзначити у вашому календарі. Знайдіть час, щоб подивитись і оцінити красу та диво Бетельгейзе, видатного члена сузір’я Оріона. Небесні події, які відбуваються на нашому нічному небі, ніколи не перестають захоплювати та надихати нас.