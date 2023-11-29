Асоціація Нової Зеландії з Програмою дослідження та інновацій ЄС для сприяння глобальній науковій інтеграції

Недавній парламентський звіт підкреслив значні переваги, які Нова Зеландія може отримати від приєднання до програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій Horizon Europe. У звіті, підготовленому Комітетом економічного розвитку, науки та інновацій парламенту, було ретельно проаналізовано договір про заснування цього об’єднання та зроблено висновок про відсутність особливих недоліків. Навпаки, у звіті прогнозується, що переваги будуть поступово розкриватися в середньостроковій та довгостроковій перспективі, що призведе до новаторської політики, інноваційних технологій і посиленої уваги до боротьби зі зміною клімату.

Прийнявши це партнерство з програмою дослідження та інновацій ЄС, Нова Зеландія готова ще більше інтегруватися в міжнародну наукову спільноту. Співпраця з європейськими вченими та дослідниками відкриє нові шляхи для обміну знаннями, ресурсами та досвідом. Це перехресне запилення ідей і перспектив, безсумнівно, прискорить прогрес у різних наукових галузях, приносячи користь не лише Новій Зеландії, але й світовій науковій спільноті в цілому.

Одним із ключових викликів, які ця асоціація прагне вирішити, є зміна клімату. Нова Зеландія, відома своєю прихильністю до сталого розвитку та охорони навколишнього середовища, може спиратися на величезний досвід ЄС у дослідженні клімату та стратегіях пом’якшення наслідків. Використовуючи цю колективну мудрість, Нова Зеландія може покращити свою політику, запровадити інноваційні технології та внести значний внесок у глобальні зусилля, спрямовані на боротьбу зі зміною клімату.

Цей парламентський звіт проливає світло на величезний потенціал Нової Зеландії. Він підкреслює трансформаційний вплив цього партнерства, наголошуючи на тому, що приєднання країни до програми Horizon Europe є стратегічним кроком до того, щоб стати активним гравцем на світовій науковій арені.

Поширені запитання:

З: Що таке програма досліджень та інновацій Horizon Europe?

В: Дослідницька та інноваційна програма Horizon Europe є флагманською ініціативою Європейського Союзу, спрямованою на просування наукових досліджень, інновацій і технологічного розвитку в різних секторах.

З: Яку користь отримає Нова Зеландія від цієї асоціації?

Відповідь: Асоціація Нової Зеландії з програмою досліджень та інновацій ЄС сприятиме інтеграції в глобальну наукову систему, сприяючи обміну знаннями та ресурсами, спільним дослідницьким зусиллям і можливостям для інновацій.

З: Чому у звіті наголошується на боротьбі зі зміною клімату?

В: Зміна клімату є актуальною глобальною проблемою, і звіт підкреслює важливість вирішення цієї проблеми. Партнерство Нової Зеландії з ЄС надає доступ до цінного досвіду та ресурсів, що дозволяє країні вдосконалювати свою кліматичну політику та технології.