Муміфіковані миші не відповідають очікуванням, виживають в екстремальних умовах

Недавнє дослідження, опубліковане в журналі Current Biology, виявило дивовижне відкриття – муміфікованих мишей, знайдених на високогірних вулканах Анд. Ці відкриття ставлять під сумнів наше розуміння фізіологічних меж життя хребетних і поштовхнули до подальших досліджень механізмів виживання цих стійких мишей.

Високі вершини Пуна-де-Атакама, розташовані між Чилі та Аргентиною, нагадують про суворі умови на Марсі. З розрідженою атмосферою та морозною температурою ці вершини раніше вважалися непридатними для проживання ссавців. Однак дослідники натрапили на першу муміфіковану мишу на вершині вулкана Салін, що порушило це уявлення.

Старший автор Джей Сторц з Університету Небраски, Лінкольн, висловив здивування відкриттям, заявивши: «Той факт, що миші насправді живуть на таких висотах, демонструє, що ми недооцінили фізіологічну толерантність дрібних ссавців». Це ставить під сумнів переконання, що лише добре навчені альпіністи можуть вижити на екстремальних висотах.

Подальші дослідження дослідників виявили ще сім муміфікованих мишей на тій самій вершині, що спонукало їх до систематичних пошуків на вершинах інших вулканів Анд. Загалом вони виявили 13 муміфікованих мишей на кількох вулканах вище 6,000 метрів, деякі з них супроводжувалися скелетними залишками інших мишей.

Радіовуглецеве датування показало, що цим муміфікованим мишам було щонайбільше лише кілька десятиліть, причому деяким потенційно 350 років тому. Генетичний аналіз ідентифікував їх як вид листовухих мишей під назвою Phyllotis vaccarum, які зазвичай зустрічаються на нижчих висотах.

Це відкриття викликає кілька питань щодо життя ссавців на великих висотах. Дослідники зараз вивчають фізіологічні особливості, які можуть дозволити цим мишам, що знаходяться на великій висоті, виживати в умовах низького вмісту кисню. Експерименти проводяться на мишах у неволі, зібраних на високих висотах, у той час як альпінізм продовжується на вершинах Анд в Аргентині, Болівії та Чилі.

Як підкреслив Джей Шторц, «ми продовжуємо робити дивовижні нові відкриття щодо екології екстремально високогірних середовищ». Це новаторське дослідження проливає світло на дивовижну стійкість цих мишей і відкриває двері для подальшого дослідження меж виживання хребетних.