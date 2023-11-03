Fütüristik Hint Medeniyeti Canlanıyor: İndus Battle Royale Fortnite'da İlk Kez Başlıyor

Dünya çapındaki Fortnite oyuncuları, Hindistan'da üretilen ilk battle royale oyunu olan Indus'un canlı diyarına dalarak heyecan verici yeni bir maceraya atılmak üzere. Pune merkezli SuperGaming stüdyosu tarafından geliştirilen Indus, Hint uygarlığından ilham alarak oyunculara eşi benzeri olmayan bir platformlar arası deneyim sunuyor.

Fortnite'daki Indus, yalnızca bir bağlantı noktası değil, macOS ve PC kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış benzersiz, bağımsız bir deneyimdir. Oyuncular, Cosmium olarak bilinen güçlü kaynağa odaklanan büyüleyici kazanma koşulunu içeren Indus oyununun tadını çıkarmayı bekleyebilirler. Bu kaynağı haritada güvence altına almak zaferin anahtarı haline gelir ve heyecan verici stratejilerin ve yoğun oyun tarzının önünü açar.

Indus'un Fortnite'ta resmi çıkış tarihi henüz açıklanmasa da oyun meraklıları, festival sezonu boyunca bağımsız Indus battle royale oyununun Android kapalı beta lansmanını bekleyebilirler. Oyun halihazırda Play Store'da ön kayıt için açık ve şaşırtıcı bir şekilde 5 milyon ön kayıt topladı.

Vurgulanması gereken ilginç bir husus, Fortnite için Indus içeriğinin iki kadından oluşan dikkate değer bir ekip tarafından yalnızca 27 günlük etkileyici bir zaman dilimi içinde geliştirilmiş olmasıdır. Oyun geliştirme konusunda önceden deneyime sahip olmamalarına rağmen, büyüleyici ve sürükleyici bir deneyim oluşturmak için Epic Games'in Unreal Editor for Fortnite'dan (UEFN) başarıyla yararlandılar. Bu entegrasyon, SuperGaming'in harici izleyicilerden değerli geri bildirimler toplaması için bir test alanı görevi görüyor ve Indus'un resmi lansmanına hazırlık sırasında oyun deneyimini iyileştirmelerine olanak tanıyor.

Indus Battle Royale Mobile, en çok beklenen "Hindistan yapımı" oyunlardan biri olarak duruyor ve fütüristik unsurların antik İndus Vadisi'nin arka planıyla birleşimini sunuyor. Indus, geçmişi ve geleceği kusursuz bir şekilde harmanlayarak, Yaksha ırkından ilham alan ve İndus dünyasında mit yürüyüşçüleri olarak bilinen Rana, Sir Taj, Arya ve Adya gibi karakterleri tanıtıyor. Güçlü Vantage keskin nişancı tüfeği, A27 Locust ve SFR-4 yüksek hasarlı çıkış tüfeği dahil olmak üzere kendinizi bir dizi fütüristik silahla donatırken, Hindistan'ın son teknoloji tasvirini sunan oyunun büyüleyici haritası Virlok'u keşfedin. Indus, çok çeşitli Android ve iOS akıllı telefonlarla uyumludur ve oyuncuları heyecan verici uygulama içi satın alımlarla deneyimlerini kişiselleştirmeye davet eder.

İndus'un olağanüstü dünyasını keşfetmek için küresel Fortnite topluluğuna katılarak heyecan verici bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Daha fazla güncelleme için bizi takip etmeye devam edin ve daha önce hiç olmadığı gibi bir oyun deneyimine hazırlanın.

SSS

1. Indus hangi platformlarda mevcut olacak?

Indus, macOS, PC, Android ve iOS platformlarında satışa sunulacak.

2. Indus'un Fortnite'ta resmi çıkışı ne zaman gerçekleşecek?

Indus'un Fortnite'taki resmi çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak bayram sezonunda Android'in kapalı beta lansmanının yapılması bekleniyor.

3. İndus'u kim geliştirdi?

Indus, Pune merkezli bir stüdyo olan SuperGaming tarafından geliştirildi.

4. Play Store'da Indus'a ön kayıt yaptırabilir miyim?

Evet, oyun şu anda Play Store'da ön kayıtlara açık.

5. Indus şu ana kadar kaç ön kayıt aldı?

Indus 5 milyondan fazla ön kayıt aldı.