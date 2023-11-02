Ninja Dragon Drone'larda Yeni Paket Fırsatı: Gökyüzünü İndirimle Keşfedin

Drone uçuş becerilerinizi bir sonraki seviyeye taşımak mı istiyorsunuz? Size bir değil iki inanılmaz drone'u indirimli fiyata getiren Ninja Dragon Paketinden başka bir yere bakmayın. Phantom K PRO ve Alpha Z Pro, hava fotoğrafçılığı ve videografi oyununuzu geliştirecek özelliklerle doludur. Ve en iyi kısmı? Bu paketi yalnızca 57 Kasım'a kadar %9 gibi inanılmaz bir indirimle alabilirsiniz!

Phantom K PRO, çok sayıda etkileyici özellik sunan kompakt ve katlanabilir bir quadcopter'dır. 4K HD kamerasıyla etkileyici hava çekimleri yapın ve irtifa tutma moduyla sabit uçuşların keyfini çıkarın. Hareket tanıma, WiFi bağlantısı ve VR 3D deneyimiyle bu drone, nefes kesen anları yukarıdan yakalamak için bir olasılıklar dünyasının kapılarını açıyor. 1,800mAh modüler bataryası, daha uzun uçuş süresi sağlar ve altı eksenli jiroskop, hassas ve istikrarlı kontrol sağlar. 100 m'lik uzaktan kumanda mesafesi ve 15-30 m'lik gerçek zamanlı akış FPV mesafesi ile kendinizi daha önce hiç olmadığı gibi aksiyona kaptırabilirsiniz.

Aynı derecede etkileyici olan Alpha Z Pro, çok yönlülüğü yeni boyutlara taşıyan bir drone. 4K geniş açılı ön kamera ve 720p alt kameradan oluşan çift kamera kurulumuna sahip olan bu drone, farklı açılardan çarpıcı görseller yakalıyor. Yükseklik tutma modu ve gerçek zamanlı FPV buzdağının sadece görünen kısmıdır. Alpha Z Pro ayrıca daha fazla rahatlık için başsız mod ve tek tuşla otomatik geri dönüş özelliğine sahiptir. Katlanabilir çerçeve, taşınabilirliği artırarak bu drone'yu maceralarınızda yanınızda götürmenize olanak tanır. 260 ft ila 300 ft arasında değişen denetleyici mesafesiyle geniş manzaraları keşfedebilir ve kolaylıkla olağanüstü görüntüler yakalayabilirsiniz.

Drone ile uçma potansiyelinizi ortaya çıkarmaya hazır mısınız? 159.97 Kasım'a kadar 9$ indirimli fiyatla sunulan Ninja Dragon Phantom K PRO ve Alpha Z Pro Paketini kaçırmayın. Acele edin, fiyatlar her an değişebilir. Hava fotoğrafçılığı oyununuzu geliştirin ve gökyüzünde yeni bir maceraya atılın!

FAQ

1. Drone'ları ayrı olarak satın alabilir miyim?

Hayır, Ninja Dragon Phantom K PRO ve Alpha Z Pro yalnızca indirimli fiyatla paket olarak sunulmaktadır.

2. Bu droneların pil ömrü nedir?

Phantom K PRO, daha uzun uçuş süresi sağlayan 1,800mAh modüler pil ile birlikte gelir. Alpha Z Pro'nun pil ömrü kullanıma ve koşullara göre değişiklik gösterebilir.

3. Bu drone’ların yedek parçaları mevcut mu?

Evet, kolay bakım ve onarım sağlamak amacıyla hem Phantom K PRO hem de Alpha Z Pro'nun yedek parçaları ayrı olarak satın alınabilir.

4. Bu dronların garantisi var mı?

Ninja Dragon dronlarına özel garanti bilgileri için lütfen üreticinin web sitesini kontrol edin.