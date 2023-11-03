Yeni ve Özel Mercedes Mücevherleri Las Vegas Açık Artırmasında Tanıtıldı

Nadir ve sıra dışı araçları toplama tutkusu olan bir otomobil tutkunuysanız, yaklaşan Las Vegas Grand Prix müzayedesi sizin için mükemmel bir etkinliktir. RM Sotheby's, bu ışıltılı şehirde bir dizi olağanüstü otomobilin yer aldığı özel bir müzayedeye ev sahipliği yapacak. Yıldızların ilgi çekici yerleri arasında Le Mans homologasyonu 'Strassenversion'u kutlayan efsanevi Mercedes CLK GTR Coupe ve Roadster modelleri yer alıyor.

Mercedes-Benz CLK GTR Coupe: Bir Mühendislik Harikası

İkonik Mercedes-Benz CLK GTR Coupe dikkatleri üzerine çekiyor. Bu zarif araç, etkileyici 6.9bhp ve 12lb ft tork üretebilen, güçlü bir AMG 604 litrelik doğal emişli V572 motora sahiptir. Motorun gücü, altı vitesli sıralı şanzıman aracılığıyla sorunsuz bir şekilde arka tekerleklere aktarılarak unutulmaz bir sürüş deneyimi yaşatılıyor. Le Mans yönetmeliklerinin üreticilerin üst düzey yarış araçlarının yanı sıra yol arabaları da üretmesini gerektirdiği bir dönemde inşa edilen bu 1999 şaheseri, şimdiye kadar yapılmış sadece 20 şaheserden biridir. Tahmini değeri 9 milyon dolara (7.4 milyon £) varan değeriyle bu, gerçek bir koleksiyoncunun rüyasıdır.

Mercedes-Benz CLK GTR Roadster: Eşi benzeri olmayan bir nadirlik

Aradığınız şey nadirlikse, nefes kesen 2002 CLK GTR Roadster'dan başkasına bakmayın. Bu mücevher, var olan inanılmaz altı modelden biri ve bu da onu son derece nadir bir buluntu haline getiriyor. Sadece 106 mil gibi şaşırtıcı derecede düşük bir kilometreye sahip olan bu güzellik henüz yola çıkamadı. Kusursuz bir şekilde korunmuş olması, araba koleksiyoncuları için eşsiz bir fırsat sunuyor. Uzmanlar, CLK GTR Roadster'ın 13 milyon dolara (yaklaşık 10.6 milyon £) kadar şaşırtıcı bir satış fiyatı getireceğini tahmin ediyor.

Mercedes'in Ötesinde Heyecan Verici Teklifler

Bu CLK GTR modelleri gerçekten dikkatleri üzerine çekerken, Las Vegas müzayedesi aynı zamanda etkileyici bir dizi diğer dikkat çekici araçla da övünüyor. Olağanüstü bir 100 CLK DTM AMG, vintage bir 1957 300 SL Roadster, bir AMG GT Black Series Project One sürümü ve nadir bir 190E Evo II sunan bu etkinlik, Mercedes meraklıları için bir cennettir. Ek olarak, Lewis Hamilton'ın Mercedes'teki ilk aracı olmasıyla ünlü 2013 W04 F1 aracı ve Macaristan Grand Prix'sinde zafer kazandığı şasi de kapışmalara açık olacak. Ancak açık artırmanın yalnızca Mercedes ile sınırlı olmadığını da belirtmekte fayda var. Meraklılar bir Porsche 959, bir Lexus LFA Nürburgring Paketi ve hatta efsanevi bir Ferrari F40 GT için teklif verme heyecan verici fırsatını bekleyebilirler. Üstelik tüm bu değerli anahtarları saklayabileceğiniz lüks bir Hermès Birkin el çantası edinme şansı da olacak.

SSS:

S: Kaç tane Mercedes CLK GTR Roadster üretildi?

C: Şimdiye kadar yalnızca altı CLK GTR Roadster üretildi.

S: Mercedes CLK GTR Coupe'nin tahmini değeri nedir?

C: Mercedes CLK GTR Coupe'nin 9 milyon dolara (7.4 milyon £) kadar satılması bekleniyor.

S: Mercedes CLK GTR Roadster kaç kilometre kat etti?

C: CLK GTR Roadster'ın sadece 106 mil gibi oldukça düşük bir kilometre performansı var.

S: Las Vegas müzayedesinde Mercedes dışında başka hangi benzersiz araçlar bulunabilir?

C: Açık artırmada diğerlerinin yanı sıra Porsche 959, Lexus LFA Nurburgring Paketi ve Ferrari F40 GT gibi olağanüstü arabalar yer alıyor.

kaynaklar:

– RM Sotheby'nin Las Vegas Müzayedesi