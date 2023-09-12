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Evrensel Bir Standart: Akıllı Ev Cihazları İçin Maddenin Önemi

ByVicky Stavropoulou

Eylül 12, 2023
Evrensel Bir Standart: Akıllı Ev Cihazları İçin Maddenin Önemi

Akıllı bir eve sahip olmak kullanışlı ve tatmin edici olabilir, ancak çoğu zaman çeşitli cihazlar için farklı standartlarla baş etme zorluğunu da beraberinde getirir. Bu, birden fazla hub, uygulama ve karmaşık kurulum süreçleri anlamına gelir. Akıllı ev cihazları için yeni bir teknoloji standardı olan Matter, tüm cihazların uyabileceği evrensel bir standart sunarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Akıllı ev kurulumunda ampulleriniz bir firmadan, prizleriniz başka bir markadan, sulama sisteminiz farklı bir markadan, klimalarınız başka bir markadan olabilir. Bu ürünlerin her biri kendi hub'ına ve uygulamasına ihtiyaç duyabilir ve Zigbee, Z-wave ve Ha-low gibi farklı bağlantı standartlarını kullanabilir. Bu parçalı kurulum kullanıcılar için zahmetli ve kafa karıştırıcı olabilir.

Matter, tüm cihazların benimseyebileceği tek bir standart sunarak akıllı ev ekosistemini birleştirmeyi amaçlıyor. Matter ile SmartThings, Google Home, Apple HomeKit veya Alexa olsun, seçtiğiniz bir ev kontrol merkezini kullanabilirsiniz. Tüm Matter uyumlu cihazlar, seçtiğiniz hub ile sorunsuz bir şekilde çalışacak ve evinizde birden fazla uygulama ve hub'a olan ihtiyacı ortadan kaldıracaktır.

Matter, kurulumu ve kontrolü basitleştirmenin yanı sıra başka avantajlar da sağlar. Matter cihazları yerel ağınıza bağlanabildikleri için internet kesildiğinde bile çalışmaya devam edebilirler. Kurduğunuz sahneler ve otomasyonlar sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ederek akıllı evinizin çevrimdışı durumlarda bile işlevsel kalmasını sağlar. Bu özelliği Matter'ı diğer pek çok akıllı ev sisteminden farklı kılıyor.

Matter 1.0 geçen yıl piyasaya sürüldü ve gelecekteki güncellemeler, özelliklerini ve cihaz uyumluluğunu daha da genişletecek. Yol haritası, elektrikli süpürge robotları, çamaşır makineleri, kurutucular ve buzdolapları gibi ev aletleri de dahil olmak üzere çok çeşitli cihazlara yönelik desteği içeriyor. Akıllı ev endüstrisindeki büyük oyuncuların çoğu, Matter'ı benimsemeye ve onu geniş çapta kabul gören bir standart haline getirmeye kararlıdır.

Mevcut cihazlar için farklı senaryolar mevcuttur. Bazı cihazlar, Matter ile uyumlu hale getirilmek için yazılım güncellemelerini wifi üzerinden alabilir. Tek tek cihazlar yerine Hub'lar Matter ile çalışacak şekilde güncelleneceğinden mevcut hub'larınızı korumanız gerekebilir. Bazı Zigbee cihazları uyumluluk için güncellemeler de alabilir. Diğer cihazlar mevcut sistemleriyle çalışmaya devam edecek.

Matter'ın avantajlarından tam olarak yararlanmak için Matter desteğiyle gelen yeni akıllı cihazların satın alınması önerilir. Yeni ürünler edindikçe eski ürünleri yavaş yavaş Matter uyumlu cihazlarla değiştirebilir, sonuçta tam entegre ve uyumlu bir akıllı ev sistemi oluşturabilirsiniz.

kaynaklar:
– Bağlantı Standartları İttifakı

By Vicky Stavropoulou

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