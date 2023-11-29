Periyodik Element Tablosunu kim icat etti?

Başlık: Elementlerin Periyodik Tablosunun Kökenlerini Çözmek: Bir Keşif Yolculuğu

Giriş:

Periyodik Element Tablosu, maddenin temel yapı taşlarına ilişkin anlayışımızda devrim yaratan ikonik bir bilimsel araçtır. Peki bu olağanüstü organizasyon becerisinden kimin sorumlu olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu makalede, çeşitli bilim adamlarının katkılarını inceleyerek ve yaratılışının ardındaki esrarengiz figüre ışık tutarak Periyodik Tablonun büyüleyici tarihine değineceğiz.

Periyodik Tablonun Oluşumu:

Elementleri düzenleme kavramı, uygarlıkların belirli maddelerin özelliklerindeki kalıpları tanıdığı eski zamanlara kadar uzanır. Ancak 19. yüzyıla kadar elementlerin sistematik olarak sınıflandırılmasında önemli bir ilerleme kaydedilmedi.

1. Antoine Lavoisier:

Çoğunlukla “Modern Kimyanın Babası” olarak anılan Antoine Lavoisier, Periyodik Tablonun geliştirilmesinin temelini attı. 18. yüzyılın sonlarında bilinen 33 elementin bir listesini derledi ve bunları gazlar, metaller, metal olmayanlar ve topraklar dahil olmak üzere özelliklerine göre sınıflandırdı.

2.John Newlands:

19. yüzyılın ortalarında John Newlands, elementlerin artan atom ağırlığına göre düzenlendiğinde benzer özellikler sergilediğini öne süren Oktav Yasasını önerdi. Konsepti kusurlu olmasına rağmen, Periyodik Tablonun nihai oluşturulmasına yönelik önemli bir adıma işaret ediyordu.

3. Dmitri Mendeleev:

Periyodik Tablo ile en eşanlamlı isim Rus kimyager Dmitri Mendeleev'dir. 1869'da Mendeleev, atom ağırlığına göre düzenlenmiş kapsamlı bir element tablosu sunduğu "Kimyanın Prensipleri" adlı çığır açan çalışmasını yayınladı. Dikkat çekici bir şekilde, keşfedilmemiş elementler için boşluklar bıraktı ve bunların özelliklerini doğru bir şekilde tahmin ederek geniş çapta tanınmasını sağladı.

Mendeleev'in Mirası ve Periyodik Tablonun Evrimi:

Mendeleev'in Periyodik Tablosu kimya alanında daha fazla ilerlemenin temelini oluşturdu. Zamanla bilim insanları, orijinal tabloda değişikliklere ve iyileştirmelere yol açan ek unsurları keşfettiler. Gelişimine önemli katkıda bulunanlar arasında Henry Moseley, Glenn T. Seaborg ve Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) bulunmaktadır.

SSS:

S1. Mendeleev'in Periyodik Tablosunda başlangıçta kaç element yer alıyordu?

A1. Mendeleev'in orijinal tablosu artan atom ağırlığına göre düzenlenmiş 63 elementten oluşuyordu.

Q2. Mendeleev'in keşfedilmemiş elementlere ilişkin tahminleri gerçekleşti mi?

A2. Evet, ilginç bir şekilde Mendeleev'in galyum, germanyum ve skandiyum gibi elementlere ilişkin öngörüleri daha sonra keşfedildiklerinde doğru çıktı.

S3. Periyodik Tabloya eklenen son doğal elementi kim keşfetti?

A3. Doğal olarak oluşan son element olan francium, 1939'da Marguerite Perey tarafından keşfedildi.

S4. Periyodik Tabloda şu anda kaç element tanınmaktadır?

A4. Şu an itibariyle Periyodik Tablo, hem doğal hem de sentetik elementler dahil olmak üzere 118 element içermektedir.

Sonuç:

Periyodik Element Tablosu, tarih boyunca çok sayıda bilim insanının yaratıcılığının ve işbirlikçi çabalarının bir kanıtıdır. Lavoisier'in ilk sınıflandırmalarından Mendeleev'in devrimci tablosuna kadar keşif yolculuğu sürekli bir iyileştirme ve genişleme yolculuğu olmuştur. Kimyanın sınırlarını keşfetmeye devam ederken Periyodik Tablo, evreni anlamamıza en temel düzeyde rehberlik eden vazgeçilmez bir araç olmaya devam ediyor.

kaynaklar:

– Kraliyet Kimya Derneği: [https://www.rsc.org/periodic-table/]

– Amerikan Kimya Derneği: [https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/landmarks/mendeleevs-periodic-table.html]