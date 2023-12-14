Dana Point'te Lezzetli Yemek Seçenekleri ile Tekne Geçit Töreninin Büyüsünü Yaşayın

Dana Point Limanı'ndaki yıllık Işık Tekne Geçidi geri döndü ve her zamankinden daha iyi. Bu yıl Şeker Diyarı temasıyla liman, tuhaf bir tatil harikalar diyarına dönüşecek. Limanda seyreden ışıklı deniz gemilerinin göz kamaştırıcı gösterisinin tadını çıkarırken, yerel lokantalardan alacağınız leziz yiyeceklerle iştahınızı gidermeyi unutmayın.

Beach Harbor Pizza, hızlı ve rahat bir yemek için mükemmel bir mekandır. Bir dilim pastanın veya pizzanın tamamını alın ve geçit töreninin tadını çıkarmak için suya yakın rahat bir yer bulun. Rahat bir yemek deneyimi arıyorsanız kahvaltı, hamburger, makarna ve deniz ürünleri yemekleri için The Brig'e gidin. Geçit töreni manzarası sunmasa da veranda rahat bir atmosfer sunmaktadır.

Tatlıya düşkün olanlar için Kahve İthalatçıları / Kepçe Güvertesi'ne göz atın. Bu popüler tesiste Lappert dondurması, el yapımı kahve içecekleri, sandviçler ve meyve suları sunulmaktadır. Rıhtıma yakın konumu nedeniyle tekne geçit törenini izlemek için mükemmel bir seçimdir. Popüler bir Meksika gıda zinciri olan El Torito, limanın muhteşem manzarasını sunmaktadır. Hafif gösterinin tadını çıkarırken margarita ve tacoların tadını çıkarın.

Eğer bir şarap meraklısıysanız Frisby Cellars mutlaka ziyaret edilmeli. Limanın en güney tarafında yer alan bu tadım odasında Paso Robles üzümlerinden yapılan şaraplar sunulmaktadır. Şarabınızı lezzetli peynir ve etlerle eşleştirin. Daha resmi bir yemek deneyimi için Gemmell's doğru adres. Bu Fransız-Kıta restoranı, karidesli karides ve kavrulmuş kuzu rafı dahil olmak üzere çeşitli yemekler sunmaktadır.

Limanın hemen karşısındaki kaliteli yemek restoranı Glasspar, deniz ürünleri ağırlıklı bir menüye sahiptir. Mevsimsel tatil kokteyllerini kaçırmayın. Harpoon Henry's, ısıtmalı verandası ve ışık gösterisinin en iyi manzarasını sunan pencereleriyle harika bir seçenektir. Jumbo karides kokteyli, hamburger, balık ve patates kızartması veya çeşitli deniz ürünleri yemekleriyle kendinizi şımartın.

Bölgedeki diğer yemek seçenekleri arasında doyurucu Amerikan yemekleri sunan Jimmy's Famous American Tavern ve lezzetli balık ve patates kızartması sunan Jon's Fish Market bulunmaktadır.

Bu yılki Dana Point'teki Işıklı Tekne Geçit Töreni'ni, geçit rotası yakınındaki nefis yemek seçeneklerinin keyfini çıkararak unutulmaz bir deneyime dönüştürün. Müsaitlik durumunu kontrol etmek ve rezervasyon yaptırmak için önceden aramayı unutmayın.