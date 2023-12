New Jersey'de Hava Trendleri: Geriye ve İleriye Bakış

By

Özet: New Jersey'de geçtiğimiz dört kışı düşündüğümüzde, tarihsel olarak sıcak sıcaklıklardan ve minimum kar yağışından şiddetli kar fırtınalarına ve ılıman koşullara kadar çok çeşitli hava koşulları görebiliyoruz. Yaklaşan kışı tahmin ederken uzmanlar, ne bekleyeceğimizi kesin olarak tahmin etmenin zor olduğu konusunda uyarıyor. New Jersey'in öngörülemeyen hava koşulları, bölge sakinlerinin her türlü senaryoya hazırlıklı olmasını zorunlu kılıyor.

2023: Beklenmedik Şekilde Sıcak Bir Kış

Geçen kış New Jersey'de hava koşullarında bir anormallik yaşandı. Ortalama 38.5 derecelik sıcaklıkla eyalet tarihindeki en ılıman ikinci kış oldu. Olağandışı sıcaklık, ortalama 40 derecelik sıcaklıkla kaydedilen en sıcak Şubat ayına kadar devam etti. Ek olarak, kar yağışı minimum düzeydeydi ve eyalet çapında ortalama toplam yalnızca 3 inç olup tarihteki ikinci en düşük kar yağışıydı. Yeni sezona girerken bu trendin devam edip etmeyeceğini gözlemlemek ilginç olacak.

2021-2022: Güney Jersey, Kar Yağışında Kuzey Jersey'i Geçti

Nadiren de olsa, bu kış Güney Jersey, Kuzey Jersey'den daha fazla kar yağışı aldı. Ortalama 24.8 inç kar yağışı ile Güney Jersey, Kuzey Jersey'in 22.7 inç kar yağışını aştı. 28 Ocak 2022 gibi belirli günlerde Atlantic County'nin Bergen County'den daha fazla kar aldığı görüldü. Rutgers Üniversitesi'nin araştırması eyalet çapında ortalama 20.4 inç kar yağışı olduğunu, ortalamanın biraz altında olduğunu gösterdi. Kış sıcaklığı ise normalin 35.6 derece üzerinde ortalama 1.7 derece olarak gerçekleşti.

2020-2021: Şiddetli Şubat Fırtınası

Üç yıl öncesine baktığımızda Şubat ayı Kuzey Jersey için rekorların kırıldığı bir aydı. Bazı kasabalarda ilk hafta sonu 2 feet'e kadar kar yağdı ve Morris ve Sussex ilçelerindeki bazı bölgelerde 30 inçten fazla kar yağışı görüldü. Kar yağışı ay boyunca devam etti ve Kuzey Jersey'nin yedi ilçesinde ortalama 36.9 inç ile 128 yılın en karlı Şubat ayı oldu. Güney Jersey daha az kar yağdı ve eyalet çapında toplam 29.7 inçlik kar elde edilmesine katkıda bulundu. Ortalama kış sıcaklığı 34.3 dereceydi.

2019-2020: Ilıman Bir Kış

Bu kar mevsimi boyunca New Jersey, eyalet çapında ortalama 4.7 inç ile ortalamanın altında kar yağışı yaşadı. Kış aynı zamanda New Jersey tarihinin en sıcak yıllarından biri olarak da nitelendirildi.

İleriye Bakış: Belirsiz Tahminler

Eyalet klimatologu Dr. David Robinson, New Jersey'deki hava durumunun öngörülemezliğini vurguluyor. Art arda bir kez daha yetersiz kar sezonunun yaşanmasının pek mümkün olmadığını düşünmesine rağmen, kesinliğin imkansız olduğunu kabul ediyor. Tropikal Pasifik'teki El Nino düzeni yağış seviyelerini etkileyebilir. Sonuçta önümüzdeki kış aylarında kar yağışı miktarını sıcaklıklar belirleyecek. Hava nasıl olursa olsun, bölge sakinlerinin sezon boyunca dikkatli olmaları, hazırlanmaları ve yollarda güvenliğe öncelik vermeleri çok önemli.