Amerika'nın İlk Kadın Astronotlarının Anlatılmamış Hikayesi: Engelleri Aşmak ve Yeni Zirvelere Ulaşmak

“Altı: Amerika'nın İlk Kadın Astronotlarının Anlatılmamış Hikayesi”nde Loren Grush, uzay araştırmalarının erkek egemen dünyasında cam tavanları yıkan altı olağanüstü kadının yolculuğunu araştırıyor. Grush, uzay yarışında beyaz erkek egemenliğine ilişkin hakim anlatıya meydan okuyor ve NASA'nın kadınları da içeren ilk sınıfının bir parçası olan bu kadınların önemli katkılarının altını çiziyor.

Grush, Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon ve Shannon Lucid'in hayatlarına odaklanıyor. Bu kadınlar 1978'de NASA'nın astronot birliğine katıldılar ve daha önce kendilerine yasak olan yüksekliklere ulaşmaya kararlıydılar.

"Altı", onların motivasyonlarına ve tereddütlerine kısa bir bakış sunarak, her kadının astronot olmak için başvurabileceğini fark ettiği anlara dair içgörüler sunuyor. Grush, sınıfın ağırlıklı olarak beyaz erkeklerden oluşmasına rağmen seçim sürecini çeşitliliğe doğru atılmış önemli bir adım olarak tanımlıyor.

Kitap aynı zamanda cinsiyetçi medyanın ilgisi, uzayda romantizm ve seks hakkındaki şovenist spekülasyonlar ve kişisel ve profesyonel yaşam arasında denge kurma mücadelesi de dahil olmak üzere bu kadınların karşılaştığı zorluklarla da yüzleşiyor. Grush, Ride'ın medya incelemeleri arasında mahremiyetini ve zihinsel sağlığını koruma mücadelesi gibi zorluklar karşısında dayanıklılık ve kararlılıklarına dair örnekler veriyor.

"Altı" aynı zamanda NASA içinde ve dışında çeşitlilik konusunda şampiyonların oynadığı önemli rolleri de vurguluyor. NASA çalışanı Ruth Bates Harris, ajansı çeşitlilik eksikliği nedeniyle cesurca eleştirdi. 13'ların başında astronot olabileceklerini kanıtlamak için zorlu testlere tabi tutulan bir grup kadın olan Mercury 1960 de tanınıyor.

Grush, astronotların günlük deneyimlerini bir araya getirerek işlerinin şaşırtıcı derecede sıradan yönlerini ortaya çıkarıyor. Uzay giysilerini test ettiler, robotik kolların manevralarını yaptılar ve ofis kapılarında poster takvimleri sergileyen erkek meslektaşlarıyla çalışmanın karmaşıklıklarını aştılar.

Kitap tehlike ve trajediden yoksun olmasa da Grush, cinsiyet ve ırkı aşan cesaret ve azmi vurguluyor. Challenger felaketi, uzay araştırmalarının doğasında olan riskleri ve Resnik'in yaptığı en büyük fedakarlığı hatırlatan bir hatırlatma görevi görüyor.

Titiz araştırma ve büyüleyici hikaye anlatımıyla "Altı", uzay yarışına dair anlayışımızı genişletiyor ve kimin "tüm insanlık ailesine" ait olabileceğine dair geleneksel fikirlere meydan okuyor.

Kaynak: New York Times