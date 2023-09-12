Yaklaşan iOS 17 Yazılım Güncellemesinde Neler Beklenmeli?

Yaklaşan Apple açılış etkinliği 'Wonderlust'un 12 Eylül'de canlı olarak yayınlanmasıyla birlikte tüketiciler, iPhone 15 serisi de dahil olmak üzere yeni donanımların piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekliyor. Apple, yeni cihazların yanı sıra ürünleri için her zaman yeni yazılımlar sunar. Bu yıl odak noktası, Haziran ayında Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) duyurulan iOS 17'nin piyasaya sürülmesi.

Geliştiriciler ve herkese açık beta test uzmanları, iOS'un yeni sürümünü hem iPhone hem de iPad için genel halktan önce deneme fırsatı buldu. Şu ana kadar geliştiriciler için sekiz beta sürümü ve sınırlı sürümden bu yana altı genel beta sürümü yayınlandı. Yazılım, beta test aşamasında kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak çeşitli iyileştirmelerden ve hata düzeltmelerinden geçti.

Resmi çıkış tarihine gelince, Apple'ın web sitesinde yalnızca "bu sonbahar" ifadesi yer alıyor. Ancak 11 Eylül itibarıyla belirli bir çıkış tarihi belirtilmedi. Çıkışın yeni iPhone 15 serisiyle hemen hemen aynı tarihlerde olacağını varsaymak yanlış olmaz.

Hem iOS 17 hem de iPadOS 17, 5 Haziran'daki WWDC açılış konuşmasından bu yana Apple'ın geliştirici programı üyelerinin kullanımına sunuldu. Genel betalar 12 Temmuz'da kullanıma sunuldu. Bloomberg'in raporu, her iki yazılım güncellemesinin de aynı anda yayınlanacağını öne sürüyor.

iOS 17'nin kullanıcı deneyimini geliştirmek için birçok yeni özellik ve iyileştirme getirmesi bekleniyor. Ancak bu özelliklerle ilgili spesifik ayrıntılar resmi olarak açıklanmadı. Kullanıcılar, daha rafine ve sezgisel bir arayüz, gelişmiş performans, gelişmiş gizlilik özellikleri ve belki de Apple'ın kullanıcı odaklı tasarıma olan bağlılığıyla uyumlu yeni işlevler bekleyebilirler.

Sonuç olarak iOS 17'nin iPhone 15 serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi merakla bekleniyor. Apple'ın kaliteye ve sürekli iyileştirmeye olan bağlılığı, çok sayıda beta sürümden ve kullanıcı geri bildirimlerinden açıkça görülmektedir. Resmi sürümü sabırsızlıkla beklerken, iOS 17'nin sevilen Apple cihazlarımıza getireceği geliştirmeleri ve özellikleri hayal etmek heyecan verici.

kaynaklar:

– Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) – Apple

– Bloomberg, iOS 17 sürümü hakkında rapor veriyor