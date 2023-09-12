Apple, Heyecan Verici Özelliklere Sahip watchOS 10'un Kullanılabileceğini Duyurdu

Apple'ın iPhone 15 lansman etkinliği sırasında şirket, merakla beklenen watchOS 10'un resmi olarak 18 Eylül'de satışa sunulacağını açıkladı. Bu güncelleme yalnızca watchOS için önemli bir makyaj değil, aynı zamanda orijinal Apple Watch'un sevilen "Bakışlar" özelliğini de geri getiriyor.

WatchOS 10'daki dikkate değer değişikliklerden biri, bireysel uygulamalara odaklanmaktan her saat kadranında widget kullanmaya geçiştir. Digital Crown'u basitçe çevirmek, kullanıcılara zamanlayıcılar, müzik ve hatta yayınlanmakta olan bir podcast bölümü gibi çeşitli özelliklere hızlı erişim sağlar.

Apple, birçok kullanıcının watchOS'ta çoklu görev yaparken karşılaştığı kafa karışıklığını dikkate almış gibi görünüyor. Birden fazla uygulama ekranı arasında geçiş yapmak yerine platformun daha basit görevlere yeniden yönlendirilmesiyle kullanıcı deneyimi daha sezgisel hale gelir. Apple'ın benzer bir dizi araç sağlayan Siri saat kadranının popülerliğini fark etmesi ve bu konseptten yararlanmaya karar vermesi mümkündür.

Yeni saat görünümleri Palette, Woodstock ve Snoopy'ye ek olarak watchOS 10, başka birçok iyileştirmeyle birlikte geliyor. Activity uygulaması, kullanıcıların köşe kısayolları eklemesine olanak tanıyarak daha da fazla rahatlık sunuyor. Üstelik Compass uygulaması, son hücresel bağlantının konumunu otomatik olarak kaydediyor ve gerektiğinde acil arama yapmak için kullanıcıların kolayca geriye doğru izleme yapabilmesini sağlıyor.

Ancak watchOS 10'un yalnızca Apple Watch Series 4 veya sonraki modellerle uyumlu olacağını ve iOS 17 çalıştıran bir iPhone XS gerektirdiğini unutmamak gerekir.

watchOS 10'un piyasaya sürülmesiyle Apple Watch kullanıcıları daha akıcı ve dinamik bir deneyimi sabırsızlıkla bekleyebilirler. Apple'ın 'Wonderlust' etkinliğine ilişkin tüm haberlerle güncel kalın.

Tanımlar:

– watchOS: Apple tarafından Apple Watch için özel olarak geliştirilen işletim sistemi.

– Bakışlar: Orijinal Apple Watch'ta bulunan ve kullanıcıların uygulamalardaki önemli bilgileri açmaya gerek kalmadan görüntülemelerine olanak tanıyan bir özellik.

– Widget'lar: Kullanıcının cihazının ekranında belirli bilgiler veya işlevler sağlayan küçük ve kompakt uygulamalar.

kaynaklar:

– Apple (resmi duyuru)