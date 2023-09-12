Warbits+: Açık Beta Kayıtları Artık Mobil ve PC için Yayında

Klasik Advance Wars oynanışının sevilen bir versiyonu olan Risky Lab's Warbits, modern ekran boyutları, platformlar arası oyun, topluluk oluşturma desteği ve çeşitli yaşam kalitesi iyileştirmelerini içerecek şekilde tamamen yeniden inşa ediliyor. Warbits+ için açık beta kayıtları artık hem Steam'de hem de iOS'ta mevcut ve 20 Eylül'e kadar açık kalacak.

Warbits+ önümüzdeki ay PC'de çıkacak, mobil versiyonun ise çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak oyuncular oyunu Steam'de istek listesine ekleyebilir ve hatta bu arada demoyu da indirebilirler. Yeni sürümde 6 kampanya görevi, 4 çatışma görevi, 4 bulmaca görevi, bir harita düzenleyici ve hem yerel hem de çevrimiçi çok oyunculu destek yer alacak.

Orijinal Warbits oyunu, olumlu postmortem ve piyasaya sürülmesinden sonra Haftanın Oyunu olarak tanınmasının da gösterdiği gibi büyük övgüler aldı. Yaklaşan Warbits+ açık betası merakla bekleniyor ve oyuncular Steam Deck ve iPad'de geliştirilmiş oynanışı deneyimlemek için sabırsızlanıyor.

Orijinal Warbits veya Advance Wars'u oynamadıysanız oyunun bağımlılık yapıcı doğası ve stratejik oynanışı hakkında fikir edinmek için incelemelere göz atmanız faydalı olabilir. Warbits+ ile ilgili en son haberler ve gelişmelerden haberdar olmak için resmi web sitesini ziyaret edin.

kaynaklar:

– Warbits web sitesi

– TestFlight bağlantısı için Risky Lab Discord sunucusu

– Warbits+ demosu ve istek listesi için Steam mağazası sayfası

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