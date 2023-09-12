Wahoo, Yeni Kickr Move Turbo Trainer ve Kickr Bike Shift'i Tanıttı

Popüler kapalı alan bisiklet teknolojisi markası Wahoo, iki yeni ürünün piyasaya sürüldüğünü duyurdu: Kickr Move turbo trainer ve Kickr Bike Shift akıllı bisiklet. Kickr Move, Wahoo'nun Kickr akıllı turbo antrenör serisinin en üstünde yer alıyor ve daha doğal bir sürüş hissi sağlamayı ve kullanıcı konforunu artırmayı amaçlayan yeni hareket yeteneklerine sahip olup fiyatı 1,599.99 USD'dir. Öte yandan Kickr Bike Shift, Kickr Bike V2'nin altında yer alıyor ve bazı işlevleri basitleştiriyor ve fiyatı 2,999.99 ABD Doları.

Kickr Move, ana turbo antrenör donanımının kavisli bir pist üzerinde ileri geri kaymasına olanak tanıyan ve az miktarda yan yana hareket sağlayan sekiz inçlik bir 'yerçekimi pistine' sahiptir. Bu, bisikletin egzersizler sırasında serbestçe hareket etmesine olanak tanır, yorgunluğu azaltır ve genel verimliliği artırır. Kayar ray, kolay taşıma ve bisiklet montajı için kilitlenebilir. Kickr Move'u Kickr Climb ile eşleştirmek için ek bir donanım adaptörü gereklidir ancak ayrı olarak satın alınabilir.

Teknik özellikler açısından Kickr Move, Bluetooth, ANT+ ve WiFi bağlantısının yanı sıra %1 düzeyinde güç doğruluğu sunuyor. Maksimum 2,200 watt'lık bir direnci kaldırabilir ve -%10 ile %20 arasında simüle edilmiş bir gradyan aralığına sahiptir. Ayrıca gelişmiş eğitim deneyimleri için ERG Kolay Rampa ve Yarış Modu gibi özellikleri de içerir. Kickr Move, Wahoo kullanıcıları arasında hala tercih edilen seçenek olan 11 vitesli SunRace 11-28T kasetiyle birlikte geliyor.

Kickr Bike Shift ise çelik çerçeveli ve 40 kg ağırlığındaki daha uygun fiyatlı akıllı bisiklet seçeneği. 2200 watt direnç, WiFi bağlantısı ve %1'lik güç ölçüm doğruluğu sunar. Kickr Bike V2'den farklı olarak Kickr Bike Shift'in eğim fonksiyonu veya motorla çalışan atalet özelliği yoktur. Ancak beş noktalı uyum ayarlama sistemini, uygulama tabanlı kurulumu ve yapılandırılabilir değiştiricileri ve düğmeleri korur.

Hem Kickr Move hem de Kickr Bike Shift hemen satın alınabilir. Kickr Move'un fiyatı 1,599.99 ABD doları, Kickr Bike Shift'in fiyatı ise 2,999.99 ABD dolarıdır ve Eylül ayı sonunda gönderime başlayacaktır.

kaynaklar:

– Wahoo, Kickr Move turbo antrenörünü ve Kickr Bike Shift'i tanıttı (Cyclingnews)