Google, Tekel Gücünün Kötüye Kullanıldığı İddiası Üzerine Yargılamayla Karşı Karşıya

ABD hükümeti, teknoloji devini arama motoru endüstrisindeki tekel gücünü kötüye kullanmakla suçlayarak Google'ı mahkemeye veriyor. Hükümetin onlarca yıldır açtığı ilk büyük tekel davası ve modern internet çağındaki ilk dava olan duruşma Salı günü Washington DC'de başlıyor.

Adalet Bakanlığı'nın davasının merkezinde, Google'ın, kullanıcıların telefonlarına veya web tarayıcılarına eriştiklerinde görecekleri ilk arama motoru olmasını sağlamak için iş anlaşmalarını düzenlediği iddiası yer alıyor. Hükümet, Google'ın amacının rekabeti ortadan kaldırmak ve hakimiyetini sürdürmek olduğunu savunuyor.

Eski Başsavcı William Barr, davayı, milyonlarca tüketiciyi, reklamcıyı, küçük işletmeyi ve girişimciyi etkileyen, Google'ın internet üzerindeki hakimiyetine yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi. Milyonlarca sayfalık belgenin hazırlanması ve 150'den fazla kişinin ifadelerinin de dahil olduğu, yıllar süren hazırlıkların ardından dava nihayet mahkemeye çıkacak.

Bu dönüm noktası niteliğindeki denemenin sonucunun teknoloji endüstrisi ve bir bütün olarak internet üzerinde önemli etkileri olacak. İnsanların günlük olarak kullandığı ürünleri kontrol etme konusunda teknoloji şirketlerinin gücüne meydan okuyor. Başarılı olması durumunda, teknoloji devlerinin çalışma şeklini potansiyel olarak değiştirebilir ve internetin işleyişi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir.

Şu anda ABD arama motoru pazarının yaklaşık %90'ını elinde bulunduran ve değeri 1.7 trilyon dolar olan Google, arama ürününün rakiplerinden üstün olduğunu savunuyor. Şirket, modern çağda alternatif bir arama motoruna geçişin kolay olması nedeniyle kullanıcıların Google'ı tercih etmediğini belirtiyor.

Bu dava, Microsoft'a karşı 1998'de Adalet Bakanlığı'nın zaferiyle sonuçlanan antitröst davasını hatırlatıyor. İki vaka arasındaki benzerlikler ve olası sonuçları, birçok kişinin Microsoft vakasını günümüzün teknoloji devleriyle mücadelenin planı olarak görmesine yol açtı.

Hükümetin Google'a karşı davası, şirketin Apple ve Samsung gibi telefon üreticilerinin yanı sıra Mozilla gibi web tarayıcılarıyla yaptığı özel anlaşmalara odaklanıyor. Bu anlaşmalar, Google'ın çoğu cihazda varsayılan arama motoru olmasını sağlıyor ve iddiaya göre rekabeti bastırıyor ve daha küçük rakiplerin varlığını sınırlıyor.

Önümüzdeki haftalarda dava görülecek ve karar teknoloji sektörünün geleceğini şekillendirecek. Sonuç ne olursa olsun, bu yüksek profilli dava, teknoloji sektöründeki güç dinamiklerinin ele alınmasında çok önemli bir anı temsil ediyor.

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