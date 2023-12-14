Total War Warhammer 3 DLC Tepkiyle Karşı Karşıya, Creative Assembly Sorumluluğu Aldı

Yakın zamanda Total War Warhammer 3 DLC'si Shadow of Change'in piyasaya sürülmesinin ardından Creative Assembly, strateji oyunu hayranlarından DLC'nin yüksek fiyatı ve içeriği nedeniyle eleştiriler aldı. Buna karşılık stüdyo, hatalarını kabul ediyor ve gündeme gelen sorunların sorumluluğunu üstleniyor. Creative Assembly hayranlarından özür diledi ve düzeltme sözü verdi.

Creative Assembly'nin başkan yardımcısı Roger Collum yaptığı açıklamada stüdyonun pişmanlığını dile getiriyor: "Zor bir kaç ay geçirdik ve konu sizinle olan ilişkimize geldiğinde hatalar yaptığımızın farkındayız. Sağlam zemine nasıl geri dönebileceğimiz konusunda dahili olarak sürekli bir konuşma yapıldı. Açık olan şu ki, kolay olmayacak, zaman ve çaba gerektirecek."

Collum ayrıca Shadows of Change'in "bir DLC'nin nasıl olması gerektiğine dair beklentileri karşılayamadığını" açıklıyor. Sonuç olarak stüdyo, Şubat 2024'te DLC için tüm Total War Warhammer 3 oyuncularına ücretsiz olarak sunulacak büyük bir güncelleme planladı. Ancak geçmişteki hataların giderilmesi ihtiyacı nedeniyle Thrones of Decay DLC'nin yayınlanması Nisan 2024'e ertelendi. Creative Assembly, gelecek DLC'nin hayranların beklentilerini karşıladığından ve hak ettikleri içeriği sağladığından emin olmak istiyor.

DLC endişelerine ek olarak, oyunun belirli versiyonları Steam'de satıştan kaldırıldığı için Total War Pharaoh oyuncularına kısmi para iadesi yapılacak. Oyunun fiyatı da 39.99 $ / 29.99 £'a düşürüldü ve oyunu önceki fiyattan satın alan oyunculara buna göre para iadesi yapılacak. Ayrıca Total War Pharaoh'un lüks ve Dynasty sürümleri durduruldu ve yalnızca tek bir sürüm satın alınabilecek durumda kaldı.

Collum, stüdyonun özrünü yineleyerek ve yapılan hataların kolektif bir sorumluluk olduğunu kabul ederek açıklamasını sonlandırıyor. Creative Assembly, hayranlara dinlediklerini ve durumu düzeltmeye kararlı olduklarını garanti ediyor.

Hayranlar Total War Pharaoh için daha fazla DLC beklerken, diğer en iyi büyük strateji oyunlarını veya PC'deki en iyi 4x oyunlarını keşfetmenin keyfini çıkarabilirler. Takipçiler, günlük PC oyunları haberleri, incelemeleri ve kılavuzları için Google Haberler'de bizimle güncel bilgilere ulaşabilir veya harika indirimler için PCGN fırsat takipçimizden yararlanabilir.