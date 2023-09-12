Tüm Zamanların En İyi Beş Para Kazandıran GTA Çevrimiçi Soygunu

Grand Theft Auto (GTA) Online'da para çok önemlidir ve soygunlar milyonlar kazanmanın en hızlı ve en karlı yollarından biridir. Bu yazıda en çok para kazandıran beş GTA Online soygununu inceleyeceğiz:

5) Bogdan Sorunu: Bu soygun, Kıyamet Soygunu eylemlerinin bir parçasıdır ve iki ila dört oyuncu gerektirir. Bir takım bir denizaltıya sızmalı, diğeri ise GTA Online'ın Mammoth Avenger'ını kullanarak koruma sağlamalı. The Bogdan Problem'in ödemesi Normal zorlukta 1,425,000 $ civarındadır.

4) Pasifik Standart İşi: Bu klasik banka soygunu senaryosu 2015 yılında tanıtıldı. Dört oyuncu gerektirir ve yüksek riskli durumları ve rakip soygun ekipleriyle yapılan savaşları içerir. The Pacific Standard Job'un ödemesi Kolay zorlukta 750,000 Dolar, Normal zorlukta 1,500,000 Dolar ve Zor zorlukta 1,875,000 Dolardır.

3) Kıyamet Senaryosu: Kıyamet Soygunu'nun eylemlerinden biri olan bu soygun, iki ila dört oyuncu tarafından tamamlanabilir. Uzun olmasına rağmen Normal zorlukta 1,800,000 $ ve Zor zorlukta 2,250,000 $ ödeme sunuyor.

2) Diamond Casino Soygunu: 2019'un sonlarında eklenen bu soygun, oyuncuların bir Arcade kurmasını gerektiriyor. Üç yaklaşım sunar: Sessiz ve Sinsi, Büyük Dolandırıcı veya Agresif. 3,619,000 $'lık en yüksek ödeme, Elmasları Zor zorlukta yağmalayarak kazanılabilir.

1) Cayo Perico Soygunu: Diğerlerinden farklı olarak bu soygun tek başına oynanabiliyor. Cayo Perico Adası'nda gerçekleşir ve Diamond Casino Penthouse ve Kosatka denizaltısını gerektirir. Ana ödeme hedefe bağlı; Panter Heykeli Zor zorlukta 4,089,152$ sunuyor.

Bu soygunlar, oyunculara GTA Online'da servet biriktirmek için kazançlı fırsatlar sunuyor. Kaynak: Oyun içi bilgi ve deneyim.