Venmo Kullanıcıları Kesintileri ve Ödeme Sorunlarını Bildiriyor

Binlerce Venmo kullanıcısı son zamanlarda uygulamada ödemeler ve fon transferleriyle ilgili sorunlar da dahil olmak üzere sorunlar yaşadı. Bu sorunların raporları bugün saat 10.30 ET civarında zirveye ulaştı ve birçok kullanıcı, uygulamanın düzgün çalışmadığından ve ödemelerin gerçekleşmediğinden şikayet etti. Venmo resmi olarak konuyu ele almadı veya sosyal medyada herhangi bir güncelleme sağlamadı.

Kullanıcılar Venmo ile ilgili hayal kırıklıklarını ifade etmek için Twitter gibi platformları kullandılar. Bazı kişiler uygulamadaki bakiyelerinin güncellenmediğini, bu durumun kafa karışıklığına ve endişeye neden olduğunu bildirdi. Diğerleri ise paralarına erişememekten şikayetçi oldu ve bu da mağazaya yapılan gezilerin boşa gitmesi gibi sıkıntılara yol açtı. Venmo müşteri hizmetlerine ulaşmak zorlaştı ve bu da hayal kırıklığını daha da artırdı.

Downdetector hakkındaki raporların sayısı azalırken, şu anda yaklaşık 400 rapor kalmış durumda, çoğu kullanıcı için sorunlar çözülmüş gibi görünüyor. Ancak Venmo'dan kesintiye ilişkin resmi bir onay veya açıklama gelmediğini belirtmekte fayda var.

Downdetector tarafından sağlanan Kuzey Amerika kesinti haritası, en çok etkilenen bölgelerin Amerika Birleşik Devletleri'ne dağıldığını gösteriyor. Bu arada son bir saat içinde bildirilen sorunları gösteren grafik de yükseliş eğilimini gösteriyor.

Sonuç olarak Venmo kullanıcıları, ödeme hataları ve uygulama arızaları da dahil olmak üzere hizmette kesintiler yaşadı. Birçoğu çeşitli platformlarda şikayetlerini dile getirerek yardım ve çözüm aradı. Venmo henüz durumla ilgili herhangi bir resmi açıklama veya güncelleme yapmadı.

kaynaklar:

– Downdetector (kesinti ısı haritası, en çok bildirilen sorunlar ve kesinti grafiği)