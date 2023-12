The Last of Us Part 2'nin merakla beklenen ve 19 Ocak 2024'te vizyona girecek olan remastered versiyonunda, oyunun kahramanı Ellie ile ilgili heyecan verici bir keşif yapıldı. Orijinal oyun, hayranları Ellie'nin soyadı konusunda merakta bırakmıştı ancak bu, yeniden düzenlenen sürümde nihayet doğrulandı.

Tomdurnell adlı bir Reddit kullanıcısı, yeni roguelike modun fragmanına göz atarken dikkatlerini çeken küçük bir ayrıntıyı fark etti. Bu, Ellie'nin uzay giysisindeki bir isim etiketiydi, zorlukla görülebiliyordu ama okunabiliyordu: "E. Williams'tı." Bu keşif, Ellie'nin tam adının oyun içinde ilk kez doğrulanması anlamına geliyor.

İlginç bir şekilde, The Last of Us Part 2'nin geliştiricisi Naughty Dog, daha önce Ellie'nin soyadını eş başkan Neil Druckmann ile yaptığı röportajlarda, tasarım belgelerinde ve Japonca oyun kılavuzunda açıklamıştı. Ancak bu, aslında oyunun içinde ilk kez gösteriliyor.

Oyunun yeniden düzenlenmiş versiyonu, oyuncuların farklı haritalarda düşman dalgalarına karşı savaşırken giderek daha da güçlenebilecekleri No Return roguelike modunu sunuyor. Bonus olarak, Ellie'nin uzay giysisi bu modda kostüm olarak mevcut olacak ve oyunculara karakter özelleştirmeyle yaratıcı özgürlüğün keyfini çıkarma olanağı tanıyacak.

The Last of Us Part 2: Remastered, oyunu yalnızca PlayStation 5'e getirmekle kalmıyor, aynı zamanda birçok ek özellik de içeriyor. Bunlar arasında geliştirici yorumlarıyla birlikte üç Kayıp Seviye, gitarsız çalma, grafik geliştirmeler, DualSense entegrasyonu ve daha fazlası yer alıyor. Oyuna halihazırda PlayStation 4'te sahip olan oyuncular, küçük bir ücret karşılığında PlayStation 5 sürümüne yükseltme yapabilirler.

The Last of Us serisinin hayranları, Ellie'nin soyadına ilişkin spekülasyonlara nihayet son verebilir. Yenilenen sürümün yakında piyasaya sürülmesiyle oyuncular, Ellie'nin dünyasını daha derinlemesine keşfetme ve karakterinin yeni yönlerini ortaya çıkarma şansına sahip olacak.