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Starfield'daki Kesilmiş İrlanda Aksanı Tartışmaya Yol Açtı

ByRobert Andrew

Eylül 12, 2023
Starfield'daki Kesilmiş İrlanda Aksanı Tartışmaya Yol Açtı

Bethesda tarafından geliştirilen ve merakla beklenen oyun Starfield, son zamanlarda kötü uygulanan İrlanda aksanı nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Oyuncular ve eleştirmenler, "iğrenç" olarak tanımlanan aksanın tasviri karşısında hem şok oldular hem de hayal kırıklığına uğradılar.

Aksanların yanlış tanıtılması sorunu medya dünyasında yeni bir sorun değil ama görünen o ki Starfield bu konuyu tamamen yeni bir seviyeye taşımış. İrlanda'dan kendi lehçelerinin nüanslarına aşina olan pek çok kişi, yanlış tasvirden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Bazıları bu rolleri gerçek İrlandalı oyuncuların seslendirmesinin en kolay çözüm olacağını iddia etse de, en azından aksanın hakkını vermesi bekleniyor. Ne yazık ki Starfield'ın geliştirilmesinde bu temel gereklilik göz ardı edilmiş gibi görünüyor.

Twitter, oyundaki İrlanda aksanının kalitesizliğini vurgulayan yorumlarla doldu. Bazıları bunu, ara sıra kullanılan basmakalıp İrlandaca ifadelerin kullanıldığı temel bir Amerikan aksanıyla karşılaştırdı. Bunu ilk elden deneyimleyenler tarafından "şok edici" ve "inanılmaz" olarak adlandırıldı.

Bu, oyun dünyasında kötü uygulanan İrlanda aksanının ilk örneği değil. Ancak Assassin's Creed Valhalla gibi son oyunlar, aksanı doğru bir şekilde temsil etme konusunda çok daha iyi bir iş çıkardı. Starfield'ın bu konuda hedefi kaçırdığını görmek hayal kırıklığı yaratıyor.

İrlanda aksanıyla ilgili tartışmalara rağmen Starfield hala diğer alanlarda başarı elde etmeyi başardı. Oyun olumlu eleştiriler aldı ve satışlarda iyi performans gösteriyor.

Sonuç olarak, Starfield'daki acımasız İrlanda aksanı oyuncular ve eleştirmenler arasında öfkeye yol açtı. Bu, medyada doğru temsilin öneminin açık bir örneğidir ve farklı kültürlerin ve aksanların tasvirlerinde özgünlüğün sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğinin bir hatırlatıcısıdır.

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By Robert Andrew

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