iPhone Titreşimlerinizi Bireysel Kişiler için Özelleştirin

iPhone'unuzu sessiz veya titreşim modunda tutmayı tercih ediyor ancak yine de farklı kişilerden gelen mesajları veya aramaları ayırt edebilmek istiyorsanız titreşim düzenlerini özelleştirebilirsiniz. Titreşim modelini değiştirerek, gelen uyarıları zil sesi seslerine bağlı kalmadan görüntüleyebilirsiniz.

Belirli bir kişinin titreşim modelini özelleştirmek için şu adımları izleyin:

iPhone'unuzda Kişiler uygulamasını başlatın veya ana ekranınızın alt kenarındaki telefon simgesine dokunun ve Kişiler sekmesine gidin. Değiştirmek istediğiniz kişinin adına dokunun ve Düzenle'yi seçin. Zil Sesi veya Metin Tonu'nu seçin. Titreşim'e dokunun. Bu ekranda standart titreşim listesinden seçim yapabilir veya özel bir titreşim oluşturabilirsiniz.

Özel bir titreşim modeli oluşturmayı seçerseniz şu ek adımları izleyin:

Bir desen oluşturmak için iPhone ekranına istediğiniz sırayla dokunmak için parmağınızı kullanın. Desenle işiniz bittiğinde Durdur'a dokunun. Tasarımınızı test etmek için Oynat'a dokunun. Çalışmanızı yeniden yapmak istiyorsanız Kaydet'i seçin. Özel titreşiminizden memnun kaldığınızda Kaydet'e dokunun. Yeni oluşturduğunuz titreşim düzeninize bir ad verin ve tekrar Kaydet'e dokunun. Bu, özel titreşimi seçenekler listenize ekleyecektir. Kaydedilmiş bir özel titreşimi silmek için girişte sola kaydırın ve Sil'e dokunun.

Tıpkı yeni indirilen zil sesleri gibi, oluşturup kaydettiğiniz herhangi bir özel titreşim modeli, titreşim özelliğinin geçerli olduğu her yerde kullanılabilir.

Bireysel kişiler için titreşim modellerini özelleştirmek, gelen uyarıları yüksek zil seslerinden rahatsız edilmeden taramanın yararlı bir yolu olabilir. Onlara atadığınız titreşim düzenine göre size kimin ulaşmaya çalıştığını tanımanıza olanak tanır.

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Makale başlığı: “Kişiler için Özel iPhone Titreşimleri Nasıl Ayarlanır”

Kaynak: Lifewire