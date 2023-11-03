iPhone 15 Pro ile Artırılmış Gerçeklik Gözlüklerinin Gücünün Kilidini Açın

En yeni iPhone 15 Pro, yükseltilmiş bir kablo yönetim sistemi sunan USB-C özelliğini tanıttı. Bu yalnızca daha iyi bir organizasyon sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yerel video çıkışı desteği de sağlar. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar iPhone'larını tek bir kablo kullanarak kolaylıkla harici ekranlara bağlayabilecekler. En sevdiğiniz Netflix programlarını doğrudan otel odanızdaki TV'ye aktardığınızı hayal edin; rahatlığın eşi benzeri yok. Ancak USB-C uyumluluğu, özellikle hareket halindeyken iPhone'unuzun işlevselliğini büyük ölçüde artıran yeni bir aksesuar kategorisinin de ortaya çıkmasına neden oldu.

Artırılmış gerçeklik gözlüklerine girin; yerleşik projektör ekranlarına sahip çeşitli gözlükler sunan, hızla büyüyen bir pazar. Fiyatı 300 ila 500 dolar arasında değişen bu gözlükler, kullanıcılara benzersiz bir izleme deneyimi sunuyor. Bu kategorideki dikkate değer seçeneklerden biri, bir ayna aracılığıyla lenslere yansıtılan 120Hz, 0.68 inç MicroOLED ekrana sahip Xreal Air'dir. Bu, kullanıcıların hem ekranı hem de gerçek dünyayı aynı anda görmelerine olanak tanır. Kendinizi daha fazla kaptırmak ve gerçek siyahların keyfini çıkarmak için bu gözlüklerin ön kısmına dış ışığı engellemek üzere fiziksel bir başlık takabilirsiniz.

Xreal Air gözlüklerin kendi güç kaynağı yoktur. Bunun yerine, tıpkı piyasadaki birçok taşınabilir USB-C monitör gibi, bağlandıkları cihazlardan güç alıyorlar. Birlikte verilen USB-C'den USB-C'ye kabloyla Xreal Air gözlüklerini iPhone 15 Pro'nuza zahmetsizce bağlayabilir ve ekranınızı anında gözlüğün ekranına yansıtabilirsiniz. Varsayılan ayar telefonunuzun ana ekranını ve uygulamalarını yansıtırken, video çıkışını destekleyen video akışı uygulamaları, programları veya filmleri oynatırken daha ilgi çekici, yatay yönde bir video sunar.

Bu artırılmış gerçeklik gözlükleri yalnızca video akışı için gerekli değildir. Özellikle Backbone USB-C denetleyiciyle birleştirildiğinde oyun oynamayı daha sürükleyici hale getiriyorlar. Ek olarak, bir Bluetooth klavyeyle eşleştirildiğinde minimalist bir web tarama deneyimi sunarlar. Ayrıca kullanıcılar, birlikte verilen eklentiyle kendi reçeteli lenslerini takabilir veya uygun bir fiyata HONSVR'den özelleştirilmiş lensler sipariş edebilirler.

Xreal Air deneyimini geliştirmek için Xreal Beam aksesuarını tercih edebilirsiniz. Bu aksesuar, sanal ekranınızı baş konumunuza göre boşlukta kilitleyerek olası rahatsızlıkları azaltır. Xreal Beam aynı zamanda artırılmış gerçeklik görevleri için yedek pil bankası olarak da görev yapıyor ve Nintendo Switch ve PlayStation 5 gibi oyun konsolları da dahil olmak üzere çeşitli cihazlara bağlanarak 300 inçe kadar sanal ekran sağlıyor.

Apple'ın yakında çıkacak olan Vision Pro'su daha gelişmiş bir artırılmış gerçeklik deneyimi sunsa da, daha yüksek maliyeti ve gelecek yıl piyasaya sürülmesi, Xreal Air gibi seçenekleri çoğu kullanıcı için cazip bir seçim haline getiriyor. Bu gözlükler çeşitli günlük özelliklere ve her yere rahatça taşınabilecek şık, göze çarpmayan bir form faktörüne sahiptir.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Xreal Air gözlüklerimi iPhone 15 Pro dışındaki cihazlara bağlayabilir miyim?

Evet, daha büyük bir sanal ekran için Xreal Air gözlüklerini Nintendo Switch ve PlayStation 5 gibi oyun konsolları da dahil olmak üzere çeşitli cihazlara bağlayabilirsiniz.

2. Xreal Air gözlükleri için numaralı lensler mevcut mu?

Evet, Xreal Air gözlükleri, kullanıcıların kendi reçeteli lenslerini eklemelerine olanak tanıyan bir parçayla birlikte gelir. Alternatif olarak, özelleştirilmiş lensler HONSVR'den uygun fiyata sipariş edilebilir.

3. Xreal Beam aksesuarı deneyimi nasıl geliştirir?

Xreal Beam aksesuarı, kullanıcıların sanal ekranlarını baş konumlarına göre sabit tutmalarına olanak tanıyarak olası rahatsızlıkları veya hareket hastalıklarını azaltır. Aynı zamanda artırılmış gerçeklik görevleri için yedek pil bankası görevi de görüyor.

4. Xreal Air, Apple'ın yakında çıkacak olan Vision Pro'su ile karşılaştırıldığında uygun maliyetli bir seçenek midir?

Evet, Xreal Air benzer bir artırılmış gerçeklik deneyimini çok daha düşük bir maliyetle sunuyor. Anında kullanılabilirliği ve günlük özellikleriyle çoğu kullanıcı için ilgi çekici bir seçim sunar.