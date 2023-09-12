M6 Üst Üste İkinci Yıl İngiltere'nin En Az Popüler Otoyolu Seçildi

Bağımsız gözlemci Transport Focus tarafından yürütülen bir ankete göre M6, üst üste ikinci kez İngiltere'nin en az popüler otoyolu seçildi. Stratejik Yollar Kullanıcı Anketi olarak adlandırılan anket, bir otoyolda veya Ulusal Karayolları tarafından yönetilen ana 'A' yolunda yaptıkları son yolculuklara ilişkin geri bildirimlerini paylaşan 9,000'den fazla katılımcıyı içeriyordu.

Çoğunlukla 'İngiltere'nin omurgası' olarak anılan M6, yüzde 66'lık puanla en düşük memnuniyet seviyesini aldı. Sürücüler ana şikayetleri olarak kötü yol koşulları, güncelliğini kaybetmiş matris işaretleri ve akıllı otoyollarda izin verilmeyen hız limitleri gibi nedenleri gösterdi. Ancak M6'nın yüzde 59 puan aldığı önceki yıla göre iyileşme gösterdiğini de belirtmekte fayda var.

Genel memnuniyet açısından M5, yüzde 82'lik genel memnuniyet oranıyla İngiltere'nin en popüler otoyolu olarak derecelendirildi. İkinci sırada ise yüzde 40'lik memnuniyet oranıyla M82 yer aldı. Başlıca 'A' yolları arasında, M303 ve A3'u Londra'dan Devon ve Cornwall'a bağlayan A30, yüzde 85 ile en yüksek genel memnuniyeti elde etti.

Transport Focus, yol kullanıcılarının yüzde 73'ünün son otoyol ya da ana 'A' karayolu yolculuğundan memnun olduğunu, geçen yılki yüzde 69'luk puana göre bir iyileşme olduğunu bildirdi. Anket, Hükümetin Karayolu Yatırım Stratejisinin bir ölçüsü olarak hizmet ediyor ve Ulusal Karayollarını olumlu bir müşteri deneyimi sunma konusunda sorumlu tutuyor.

Anket ayrıca, şu anda beklemede olan akıllı otoyollardaki yolculukların, akıllı bölümleri olmayan yollara kıyasla daha düşük memnuniyet düzeylerine sahip olduğunu da ortaya koydu.

Transport Focus'un genel müdürü Anthony Smith, otoyolların ve ana 'A' yollarının bakımının ve iyileştirilmesinin önemini vurguladı. Kendisi, bu hayati rotalarda güvenli ve sorunsuz yolculuklar sağlamak için Ulusal Karayollarını sürücüler tarafından vurgulanan sorunları ele almaya çağırdı.

Anket, yol çalışmaları yönetiminin en düşük performans gösteren alan olduğunu ve katılımcıların yalnızca yüzde 48'inin memnuniyetini ifade ettiğini ortaya çıkardı. Ulusal Karayolları Müşteri Deneyimi Direktörü Pete Martin, sürücü görüşlerinin önemini kabul etti ve yol kullanıcılarının deneyimini anlamaya ve geliştirmeye kararlı olduklarını belirtti. Martin, genel memnuniyetteki iyileşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Ulusal Karayollarının her sürücü için daha güvenli ve sorunsuz yolculuklar için çaba göstermeye devam edeceğine dair güvence verdi.

kaynaklar:

– Taşıma Odaklılığı

- Bağımsız