The Game Awards 2023'te Heyecan Verici Oyun Duyuruları Açıklandı

Özet: Oyun Ödülleri 2023 şu anda oyun tutkunlarını bekleyen çok sayıda duyuru ve sürprizle gerçekleşiyor. Geoff Keighley'nin yıllık etkinliği her zaman büyük açıklamaların yapıldığı bir platform olmuştur ve bu yıl da bir istisna değil. Öne çıkanlardan bazıları arasında Brothers: A Tale of Two Sons Remake, Rise of the Golden Idol, Usual June, Pony Island 2: Panda Circus, Harmonium: The Musical ve Windblown yer alıyor.

Brothers: A Tale of Two Sons'un Yeni Nesil Konsollar İçin Yeniden Yapımı

It Takes Two ve A Way Out gibi ortak oyunlardaki çalışmalarıyla tanınan Joseph Fares, ilk büyük oyunu Brothers: A Tale of Two Sons'un yeniden yapımını getiriyor. 28 Şubat 2024'te yayınlanması planlanan yeniden yapım, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC'de satışa sunulacak. Orijinal oyunun, oyuncuların aynı anda iki karakteri kontrol ettiği benzersiz yönü, tek başına bir işbirliği deneyimi sunacak.

Altın İdolün Yükselişi Selefinin İzinden Gidiyor

The Case of the Golden Idol'ün başarısının ardından hayranlar artık merakla beklenen devam filmi Rise of the Golden Idol'ü sabırsızlıkla bekleyebilirler. Oyun selefinin bağımsız cazibesini koruyor ve Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox ve Nintendo Switch'te yayınlanacak.

Her Zamanki Haziran: Ufukta Doğaüstü Bir Aksiyon Macerası

Olağan Haziran, kendine özgü cel-gölgeli sanat tarzı ve doğaüstü unsurlarıyla oyunseverlerin dikkatini çekti. Bu aksiyon-macera oyunu 2025 yılında piyasaya sürülecek ve ilgi çekici bir oyun deneyimi vaat ediyor.

Pony Island 2: Panda Sirki Karanlık Bir Döneme Giriyor

Ürkütücü Pony Island oyununun beyni Daniel Mullins, yakında çıkacak olan Pony Island 2: Panda Circus oyununu duyurdu. Tanıtım fragmanı, Mullins'in çalışmalarının hayranlarının beklediği büyüleyici ve rahatsız edici atmosferi gözler önüne serdi.

Harmonium: Müzikal Yeni Bir Melodi Belirliyor

The Game Awards 2023'ün heyecan verici duyurularından biri de Xbox Game Pass için hazırlanmış müzikal bir platform macerası olan Harmonium: The Musical. Müzik ve oynanışın benzersiz birleşimiyle bu oyun, oyuncuları büyüleyici bir müzikal yolculuğa çekmeyi amaçlıyor.

Windblown: Yıldırım Hızında Savaş Roguelite'ı

Eleştirmenlerden olumlu eleştiriler alan Dead Cells'in geliştiricileri Motion Twin, en son projeleri Windblown'ı tanıttı. Bu kooperatif odaklı oyun, hızlı aksiyon, büyüleyici anime benzeri ara sahneler ve yaratılışına ilham veren ışık hızında savaş roguelite deneyimlerine duyulan açlık sunuyor.

The Game Awards 2023 devam ederken dünya çapındaki tutkulu oyuncuları daha fazla sürpriz ve duyuru bekliyor. Bu heyecan verici etkinlikle ilgili daha fazla güncelleme için bizi takip etmeye devam edin.