Sam's Club Aralık Aylık Pişirme Temellerinde Büyük İndirimler Sunuyor

Sam's Club, muhteşem Aralık Anında Tasarruflarıyla tüm tatil pişirme ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Kurabiyeler, kekler ve kekler gibi temel pişirme malzemelerinde indirim bulmakla kalmıyor, aynı zamanda 10 doların altında bir fiyata başka birçok gıda ürünü de mevcut. Kısıtlı bir bütçeniz varsa, Sam's Club inanılmaz fırsatlar için gidilecek yer.

Sabahlarınıza bir kase Buzlu Mini Buğday ile başlayın. Bu yemeye hazır mısır gevreği, tam tahıl ürünleriyle doludur ve iki torbayla birlikte 55 onsluk bir kutuda gelir. En sevdiğiniz sütü ekleyin ve besleyici ve lezzetli bir kahvaltının tadını çıkarın.

Kahve severler için Sam's Club, Folgers Classic Roast Ground Coffee'yi sunmaktadır. Bu 43.5 onsluk kutu, zengin, pürüzsüz bir tada sahip, orta derecede kavrulmuş kahve içerir. Çeşitli kahve makineleriyle uyumludur, böylece ihtiyacınız olduğunda taze bir fincan hazırlayabilirsiniz.

Tatlıya düşkünseniz, Buzlu Esmer Şeker Tarçınlı Pop-Tart'ları kaçırmayın. Bu fırsat yalnızca popüler Buzlu Esmer Şeker Tarçın aroması için geçerlidir. Kutu, hızlı kahvaltılar veya atıştırmalıklar için mükemmel olan 48 ekmek kızartma makinesi hamur işi içerir.

Pişirme spreyi her mutfağın olmazsa olmazıdır ve Sam's Club size Pam Orijinal Pişirme Spreyi sunuyor. Bu pakette iki adet 12 onsluk yapışmaz, yağsız yemeklik yağ spreyi kutusu bulunmaktadır. Yumurtaları kızartmak, güveçlere malzeme eklemek ve daha fazlası için mükemmeldir.

Chex Pirinç, Buğday ve Mısır Gevreği ile mutfakta yaratıcı olun. Bu pakette üç çeşit Chex mısır gevreği bulunur ve size favorinizi seçme seçeneği sunulur. Bunları kahvaltıda kullanın veya lezzetli bir Orijinal Chex Parti Karışımı yaratın.

Glutensiz olanlar için Sam's Club, Crunchmaster 5 Tohumlu Çok Tahıllı Krakerler sunuyor. Bu sertifikalı glutensiz krakerler zeytinyağı, susam, amaranth, keten, chia ve kinoa karışımından yapılır. Taze kalan torbalarda gelirler ve tatil peynir tahtaları için mükemmeldirler.

Karşı konulmaz Nutella Fındık Ezmesinin tadını çıkarın. Bu pakette kakaolu iki adet 26.5 onsluk kremsi fındık kreması bulunmaktadır. Hamur işi Noel ağaçlarından çikolatalı kurabiyelere ve cheesecake'lere kadar Nutella ile olasılıklar sonsuzdur.

Bir toplantı planlıyorsanız veya sadece atıştırmayı seviyorsanız, Kellogg's Club Crackers Snack Yığınları mükemmel bir seçimdir. Bu pakette 24 paket orijinal tereyağlı kraker bulunmaktadır. Şarküteri tahtaları, çorbalar ve dip soslarla servis yapmak için mükemmeldirler.

Pillsbury Çikolata Parçalı Kurabiye Hamuru Küveti ile yoğun tatil sezonunda zamandan tasarruf edin. Bu hamur kabından 76 adet çikolatalı kurabiye çıkıyor ve sıfırdan diğer kurabiyeleri yapmaya odaklanmanıza olanak tanıyor.

Kolay ve lezzetli şekerli kurabiyeler için Betty Crocker Şekerli Kurabiye Karışımı olmazsa olmazdır. Karışıma un, eritilmiş tereyağı ve bir yumurta ekleyin; kısa sürede mükemmel kurabiyelere sahip olacaksınız. Karışım beş poşetle birlikte gelir.

Betty Crocker Hershey'nin Üçlü Çikolatalı Fudge Brownie Karışımı ile zengin ve lezzetli brownilerin tadını çıkarın. Bu karışım çikolata parçacıkları, çikolata parçacıkları ve koyu Hollanda kakaosunu içerir ve size gerçekten şımartıcı bir ikram sunar.

Yavaş pişirilen kokteyl sosislerinin hayranıysanız, Hillshire Farm Lit'l Smokies Füme Sosisler mutlaka satın alınmalıdır. Bu paket, tatil toplantıları için mükemmel olan 48 ons minyatür tütsülenmiş sosis içerir.

Bisquick Original Pancake ve Pişirme Karışımı kiler için çok yönlü bir temel malzemedir. Bu 96 onsluk paket krep, pasta kabuğu, sosis topları ve daha fazlasını yapmak için kullanılabilir. Bisquick ile mutfakta yaratıcı olun.

Son olarak Lipton Soğan Tarifi Çorbası ve Dip Karışımını da unutmayın. Bu karışımla lezzetli parti sosları hazırlayabilir, burgerleri mevsimlendirebilir ve rosto ve tavuk gibi yavaş pişirilen yemeklere lezzet katabilirsiniz.

Bu inanılmaz tasarruflardan yararlanmak ve tatil için gerekli tüm pişirme malzemelerini stoklamak için bugün Sam's Club'a gidin. Bu muhteşem fırsatları kaçırmayın!