Kara Cuma ve Siber Pazartesi 2023 için Yeni Apple Fırsatları

Tatil sezonu hızla yaklaşıyor, bu da alışveriş listenizi düşünmeye başlamanın zamanı geldiği anlamına geliyor. Kara Cuma ve Siber Pazartesi çok yakında ve bu da Amazon, Best Buy, Walmart ve daha fazlası gibi perakendecilerin büyük indirimleri anlamına geliyor. İster sevdiklerinize hediye almak ister kendinize yeni bir cihaz hediye etmek istiyor olun, yararlanabileceğiniz pek çok fırsat var.

Alışveriş sezonunun en çok aranan markalarından biri de Apple. Yüksek kaliteli cihazlarıyla tanınan Apple ürünlerinde önemli indirimler bulmak nadirdir. Ancak bu yıl dikkatinizi çekecek bazı heyecan verici erken Kara Cuma fırsatları var.

Yeni bir MacBook Air'e bakıyorsanız Amazon, 200 modelinde 2023 dolarlık bir indirim sunuyor. Bu şık dizüstü bilgisayar, 15.3 inç Liquid Retina ekrana, 8 GB RAM'e ve 256 GB SSD depolama alanına sahiptir. İndirimli fiyatıyla, güçlü ve kompakt bir dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyan herkes için kaçırılmayacak bir fırsat.

Verizon ayrıca Apple cihazlarında da harika fırsatlar sunuyor. Eski cihazınızı takas edin ve tercih ettiğiniz depolama seçeneğine bağlı olarak yeni Apple iPhone 15 Pro'yu ücretsiz edinin. Ayrıca Verizon, yeni bir hat başlattığınızda iPad'de 280 dolara varan indirim sağlıyor. Ek bir bonus olarak, satın aldığınız telefonla birlikte ücretsiz bir Apple TV'nin yanı sıra altı aylık ücretsiz Apple One aboneliği alacaksınız.

iPad severler için Best Buy, iPad mini'de harika bir fırsat sunuyor. Bu kompakt tablet, A15 işlemciye, 64 GB SSD depolamaya, 4 GB RAM'e ve göz alıcı bir Retina ekrana sahiptir. 100$'lık indirimle en yeni iPad mini'ye sahip olmak harika bir fırsat.

Kablosuz kulaklık pazarındaysanız Amazon, 60. nesil Apple AirPods Pro'da 2 $ indirim sunuyor. Bu kulaklıklar inanılmaz ses kalitesi sunar ve aktif gürültü engelleme gibi gelişmiş özelliklerle birlikte gelir.

Müzik tutkunları için Best Buy'ın Apple AirPods Max kulaklıklarında 70 $ indirimi var. Bu kulak üstü kulaklıklar birinci sınıf kablosuz ses sağlar ve şık ve şık bir tasarıma sahiptir.

Bunlar, Kara Cuma ve Siber Pazartesi günü sunulan ilk Apple fırsatlarından sadece birkaçı. Daha fazla indirime dikkat ettiğinizden ve en son fırsatlarla ilgili güncellemeleri sık sık kontrol ettiğinizden emin olun. Mutlu alışveriş!

Sıkça Sorulan Sorular

Kara Cuma nedir?

Kara Cuma, Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü'nün ertesi günü gerçekleşen popüler bir alışveriş günüdür. Çeşitli perakendecilerin büyük indirimleri ve fırsatlarıyla tanınır.

Black Friday 2023 ne zaman?

Kara Cuma 2023, 24 Kasım'a denk geliyor.

Apple ürünleri genellikle Black Friday'de indirime giriyor mu?

Apple ürünleri genellikle Kara Cuma sırasında büyük bir indirime tabi değildir. Bununla birlikte, özellikle eski modellerde veya yetkili satıcılar aracılığıyla, genellikle bazı fırsatlar mevcuttur.

Apple ürünlerine ilişkin fırsatları çevrimiçi olarak bulabilir miyim?

Evet, Amazon gibi büyük e-ticaret platformları da dahil olmak üzere birçok perakendeci Kara Cuma için çevrimiçi fırsatlar sunuyor. Fiziksel mağazaları ziyaret etmek zorunda kalmadan indirimlerden yararlanmanın harika bir yolu.

En iyi Apple fırsatlarını nasıl bulabilirim?

En iyi Apple fırsatlarını bulmak için farklı perakendecilerin fiyatlarını karşılaştırmak ve saygın web sitelerindeki indirimleri aramak önemlidir. Orijinal ürünler ve güvenilir hizmet için resmi Apple satıcılarına ve yetkili satıcılara göz atın.

Kara Cuma ve Siber Pazartesi döneminde diğer teknoloji ürünlerinde indirimler var mı?

Kesinlikle! Kara Cuma ve Siber Pazartesi, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, TV'ler, akıllı ev cihazları ve daha fazlasını içeren çok çeşitli teknoloji ürünlerinde indirimler sunmasıyla biliniyor. Popüler markalarda indirimler bulmanın ve teknoloji kurulumunuzu yükseltmenin tam zamanı.