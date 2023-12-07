LEGO Fortnite: Çocuklar için İşbirliğine Dayalı Bir Dijital Oyun Alanı

Fortnite evreninin en son üyesi LEGO Fortnite, LEGO inşa etmenin yaratıcılığını ve battle royale oyununun heyecanını bir araya getiriyor. Epic Games ve LEGO Group arasındaki uzun vadeli bir ortaklık yoluyla geliştirilen bu hayatta kalma oyunu, çocuklar ve aileler için eğlenceli ve güvenli bir dijital alan sağlıyor.

LEGO Fortnite'da oyuncular, tamamı LEGO tarzında olan Brite Bomber, Cuddle Team Leader ve Raven gibi en sevdikleri Fortnite karakterleri olarak oynayabilecekleri geniş açık dünyalara kendilerini kaptırabilirler. Yol boyunca oyuncular yiyecek ve kaynak toplayabilir, tek başlarına veya arkadaşlarıyla savaşlara katılabilir, savunma için barınak inşa edebilir ve nihai ana üslerini özelleştirebilir. Hatta malzeme toplamak ve gece hayatta kalmalarına yardımcı olmak için köylüleri bile işe alabilirler. Ek olarak oyuncular derin mağaraları keşfedebilir, nadir kaynakları ortaya çıkarabilir, gizli alanları keşfedebilir ve düşmanlarla yüzleşebilir.

LEGO Fortnite macerası, 2024 gibi erken bir tarihte yeni dünya inşa etme özellikleri ve LEGO tarzı kıyafetler sunmayı planlayan güncellemelerle daha yeni başlıyor. Oyun, Epic aracılığıyla PlayStation®, Xbox, Nintendo Switch™ ve PC dahil olmak üzere çeşitli platformlarda ücretsiz olarak mevcuttur. Oyun Mağazası.

Güvenlik en büyük önceliktir ve LEGO Fortnite, Fortnite'taki tüm deneyimler gibi Epic Games'in ebeveyn kontrollerini ve güvenlik özelliklerini içerir. ESRB tarafından E10+ olarak derecelendirilmiş olup her yaştan oyuncuya uygun bir deneyim sağlar.

Fortnite'ın içine inşa edilen ve Unreal Engine 5 tarafından desteklenen LEGO Fortnite, gerçekçi fizik ve yıkılabilir ortamlarla sürükleyici bir deneyim sunuyor. Oyun, 95 kilometrekarelik devasa bir oynanabilir alanı yayınlamak için World Partition teknolojisini kullanıyor ve ayrıntılı ortamları dinamik olarak oluşturmak için Prosedürel İçerik Oluşturma çerçevesini kullanıyor.

LEGO Group ve Epic Games arasındaki ortaklık, LEGO Fortnite'ın ötesine geçiyor. Unreal Engine, LEGO DREAMZzz™ ve LEGO NINJAGO™ gibi diğer LEGO oyun deneyimleri için halihazırda kullanılıyor. İki şirket, fiziksel ve dijital oyun dünyalarını daha önce hiç olmadığı şekilde birleştirmeyi amaçlayan binlerce fiziksel LEGO öğesi için dijital ikizler üzerinde bile çalışıyor. Fortnite Ekosistemi'ndeki içerik oluşturucular, Unreal Engine ve Fortnite'ın Yaratıcı araçları aracılığıyla bu dijital ikizlere erişebilecek ve yaratıcı olasılıkları daha da artıracak.

Heyecan verici bir şekilde bu sadece bir başlangıç ​​çünkü LEGO Group ve Epic Games, yakın gelecekte Fortnite'a daha fazla LEGO temalı oyun eklemeyi planlıyor. Birlikte, fiziksel ve dijital alan arasında bir köprü kurarken çocuklara ilham veren ve onları eğlendiren dijital oyun deneyimleri geliştirmeyi amaçlıyorlar.