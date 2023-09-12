Araştırmaya Göre Kunduzlar Kuzey Kutbu'ndaki Sera Gazı Üretimine Katkıda Bulunuyor

Alaska Fairbanks Üniversitesi'ndeki (UAF) araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir araştırma, kunduzların Kuzey Kutbu'ndaki sera gazı üretiminde giderek artan bir role sahip olduğunu tespit etti. Environmental Research Letters dergisinde yayınlanan çalışma, bölgedeki kunduzların varlığını artan metan gazı emisyon seviyelerine bağlıyor.

Geleneksel olarak ormanlık alanlarda bulunan kunduzlar artık batı ve kuzey Alaska'daki tundra bölgelerini kolonileştiriyor. Bu sömürgeleştirmenin önemli bilimsel sonuçları vardır ve bu bölgelerdeki topluluklar tarafından radikal bir gelişme olarak görülmektedir.

Profesör Ken Tape liderliğindeki UAF araştırma ekibi, çalışmalarının yeni kunduz havuzlarını metan gazı emisyonlarındaki artışla kesin olarak ilişkilendiren ilk çalışma olduğunu ileri sürüyor. Bu keşif, ısıyı dünya atmosferinde hapsetme konusunda karbondioksitten yaklaşık 25 kat daha güçlü olan metanın güçlü sera etkisi nedeniyle önemlidir. ABD Çevre Koruma Ajansı'na göre metan, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %20'sinden sorumludur.

Araştırmacılar kuzeybatı Alaska'daki Aşağı Noatak Nehri Havzasında yaklaşık 166 mil karelik bir alana odaklandılar. Kunduzların manzara üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için, özellikle Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi'nin Arktik-Boreal Güvenlik Açığı Deneyi programındaki uzaydan görüntüleri kullandılar. Alaska Kuzey Kutbu'ndaki 10,000'den fazla kunduz havuzunun haritasını çıkaran araştırma ekibi, kunduz havuzlarının varlığını metan sıcak noktalarıyla ilişkilendirmeyi başardı.

Türün alamet-i farikası olan kunduz barajları, bitki örtüsünü sular altında bırakan ve Arktik akarsuları gölete dönüştüren su baskınlarına neden oluyor. Bu kunduz havuzları ve çevredeki sular altında kalan bitki örtüsü, zengin organik çökeltilere sahip, oksijenden yoksun ortamlar haline gelir. Bu malzeme bozundukça metan gazı açığa çıkarır.

Araştırmacılar metan haritalaması için havadan hiperspektral görüntüleme teknolojisini kullandılar. Bu gelişmiş görüntüleme işlemi, elektromanyetik spektrumdaki yüzlerce farklı banttan veri yakalayarak metan ve diğer gazların tanımlanmasına olanak tanıyor.

Araştırmanın ortak yazarları arasında UAF Kuzey Mühendisliği Enstitüsü'nde araştırma görevlisi profesör olan Benjamin Jones ile Ulusal Park Servisi ve NASA'nın jet tahrik laboratuvarından bir grup yer alıyor.

Bu çalışma, türler ve iklim değişikliği arasındaki karmaşık ilişkiye dair anlayışımıza katkıda bulunuyor. Kunduzlar Kuzey Kutbu'na doğru yayılmaya devam ettikçe, onların varlığının sera gazı emisyonları üzerindeki uzun vadeli etkilerini değerlendirmek için daha fazla araştırma yapılması gerekecek.

kaynaklar:

– Alaska Fairbanks Üniversitesi (UAF)

– ABD Çevre Koruma Ajansı