SteelSeries Çarpıcı Beyaz Nova 7 Kablosuz Kulaklığını Tanıttı

SteelSeries geçtiğimiz günlerde büyük beğeni toplayan Nova 7 kablosuz kulaklığının yeni beyaz versiyonunun piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Olağanüstü kaliteleriyle tanınan Nova kulaklık serisi, sürekli olarak olağanüstü performans sunmuştur.

7 Eylül 12'te tanıtılan beyaz Nova 2023 kulaklık, çarpıcı estetik çekiciliğiyle dikkat çekti. Bu yeni ekleme, Nova 7 kulaklığının daha önce piyasaya sürülen siyah çeşitlerini tamamlayarak Xbox Series S veya PS5 konsollarını kullanan oyuncular için daha uyumlu bir görünüm yaratıyor.

Xbox oyuncuları için Nova 7X ve PS7 tutkunları için Nova 5P olmak üzere iki modeli bulunan bu kablosuz kulaklıklar, konsol oyunlarıyla sınırlı değil. PC'lerle de uyumlu olmaları, onları farklı platformlardaki oyuncular için çok yönlü seçenekler haline getiriyor.

SteelSeries, beyaz Nova 7 başlığının örneklerini göndererek test uzmanlarının kaliteyi ve deneyimi ilk elden değerlendirmesine olanak tanıdı. Önceki Arctis 7 kulaklığa kıyasla beyaz Nova 7X daha canlı bir beyaz renk sergileyerek hemen göze çarpıyordu.

Nova 7'yi daha da cazip kılan şey, Arctis Nova Takviye Paketleriyle uyumluluğudur. Bu paketler, kayak gözlüğü kafa bandı ve hoparlör etiketleri için çeşitli renkler sunarak kullanıcıların kulaklıklarını tercihlerine göre kişiselleştirmelerine ve özelleştirmelerine olanak tanıyor.

Beyaz Arctis Nova 7 kulaklığı artık Amazon'dan ve SteelSeries web sitesinden hem Xbox hem de PlayStation versiyonlarıyla satın alınabiliyor. İster konsol oyuncusu olun ister PC kullanın, bu kulaklık değerli bir yükseltmedir ve her türlü oyun kurulumuna şık bir eklentidir.

kaynaklar:

– Dylan Horetski, Dexerto'da (2023/09/12)

– SteelSeries web sitesi