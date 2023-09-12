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Starfield: Nvidia GPU'larla PC'de FPS Performansı Nasıl Artırılır

ByMafo Brescia

Eylül 12, 2023
Starfield: Nvidia GPU'larla PC'de FPS Performansı Nasıl Artırılır

Geliştirici Bethesda'nın merakla beklenen oyunu Starfield, video oyunu camiasını kasıp kavurdu. Devasa dünyası ve ayrıntılı şehirleriyle oyuncuların bu bilim kurgu RPG'ye dalmaktan heyecan duyması şaşırtıcı değil. Ancak bazı oyuncular, özellikle Nvidia GPU'lu PC'lerde oyunun performansıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Varsayılan olarak Xbox Series X|S'teki Starfield saniyede 30 kare hızında çalışır; bu da daha akıcı oyun oynamayı tercih eden oyuncular için hayal kırıklığı yaratabilir. PC'de sabit bir 60 fps'ye ulaşmak şu anda tutarsız olabilir.

Neyse ki Okhayko isimli bir Nexusmods kullanıcısının paylaştığı rehber potansiyel bir çözüm sunuyor. Kılavuz, Nvidia sahipleri için Yeniden Boyutlandırılabilir BAR (Temel Adres Kaydı) adı verilen PCI ekspres teknolojisinin etkinleştirilmesini öneriyor. Bu teknoloji, CPU'nun GPU belleğine daha verimli şekilde erişmesine olanak tanır ve potansiyel olarak performansın artmasına neden olur.

Yeniden Boyutlandırılabilir BAR'ı etkinleştirmek için Nvidia kullanıcılarının Nvidia Profil Denetleyicisini indirmeleri ve yazılımda aşağıdaki değişiklikleri yapmaları gerekir:

1. Profil açılır menüsünden Starfield'ı seçin.
2. Bölüm 5'e gidin.
3. rBAR özelliğini etkin olarak ayarlayın.
4. rBAR seçeneklerini 0x00000001 olarak ayarlayın.
5. rBAR boyut sınırını 0x0000000040000000 olarak ayarlayın.
6. Sağ üstteki "Değişiklikleri Uygula"ya basın.

Bu değişikliklerin uygulanması, özellikle RTX 30 Serisi GPU'lara sahip oyuncular için oyunun performansında artış sağlayabilir. Nvidia'nın yakın gelecekte Starfield oynanışını optimize etmek için sürücü güncellemeleri yayınlamasının beklendiğini belirtmekte fayda var.

Şimdilik bu kılavuz, istikrarlı bir 60 fps deneyimi arayan oyuncular için potansiyel bir geçici çözüm sunuyor. Oyun gelişmeye devam ettikçe ve güncellemeler yayınlandıkça performansın daha da artması muhtemeldir.

Starfield şu anda PC ve Xbox Series X|S için mevcut ve Xbox Game Pass aboneleri için hiçbir ek ücret ödemeden oynanabiliyor.

kaynaklar:
– [Kaynak Başlığı](kaynak.com)
– [Kaynak Başlığı](kaynak.com)

By Mafo Brescia

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