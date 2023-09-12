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Starfield, God of War'un Ortak Yaratıcısı David Jaffe'den Büyük Övgü Aldı

ByGabriel Bota

Eylül 12, 2023
Starfield, God of War'un Ortak Yaratıcısı David Jaffe'den Büyük Övgü Aldı

Bethesda'nın merakla beklenen oyunu Starfield, hem oyunculardan hem de sektörden büyük övgüler alıyor. Oyuna olan hayranlıklarıyla öne çıkan dikkat çeken isimlerden biri de God of War serisinin yaratıcılarından David Jaffe.

Starfield'ın tasarım direktörü ve yazarı Emil Pagliarulo, Jaffe'nin olumlu yorumlarından duyduğu şaşkınlığı dile getirdi. Pagliarulo düşüncelerini paylaşmak için Twitter'da şunları söyledi: "Hayranların çalışmalarınızdan keyif alması elbette inanılmaz. Geliştirici arkadaşlarınıza (özellikle tanıdığınız ve saygı duyduğunuz kişilere) sahip olmak, oyununuzda eğlenmek bambaşka bir harikalık düzeyidir."

Santa Monica Stüdyoları'ndaki çalışmaları ve eleştirmenlerce beğenilen God of War ve Twisted Metal serilerini birlikte yaratmasıyla tanınan Jaffe, Starfield'a övgüsünü esirgemedi. Aslında bunu tüm zamanların en sevdiği tek oyunculu oyun olarak adlandıracak kadar ileri gitti. Sosyal medya ve YouTube gönderileri, piyasaya sürülmesinden bu yana büyük ölçüde oyuna adanmış ve oyunun olağanüstü yazımını öne çıkarmıştır.

Starfield, piyasaya sürülmesinden bu yana etkileyici oyuncu sayılarıyla büyük ilgi topladı. Oyun, lansman gününde 1 milyon eşzamanlı oyuncuya ulaştı ve 7 Eylül itibarıyla 6 milyonluk bir oyuncu tabanına ulaştı. Bu rakamlar, oyunu çevreleyen heyecan ve beklentinin bir kanıtıdır.

Starfield'a olumlu tepkiler yağmaya devam ederken Bethesda ve geliştirme ekibi başarılarından gurur duyabilir. Oyunun sürükleyici dünyası, büyüleyici hikaye anlatımı ve sağlam oynanışı hem oyuncuların hem de sektör profesyonellerinin kalbini fethetti.

Tanımlar:
– Starfield: Bethesda tarafından geliştirilen merakla beklenen bir oyun.
– David Jaffe: God of War serisinin ortak yaratıcısı ve sektörün duayeni.
– Emil Pagliarulo: Starfield'ın tasarım direktörü ve yazarı.
– Bethesda: Tanınmış bir video oyunu geliştiricisi ve yayıncısı.

kaynaklar:
- Hiçbiri.

By Gabriel Bota

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