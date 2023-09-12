Starfield'ın Karşılanması: Bir Aşk mı Nefret Deneyimi

Bethesda'nın merakla beklenen oyunu Starfield, oyunculardan karışık tepkiler aldı. Bazıları oyuna kesinlikle aşık, oyunun geniş ölçeğini ve detaylara verilen önemi övüyor. Ancak diğerleri, özellikle oyunun hızlı ilerlemesi, yükleme ekranları ve kare hızıyla ilgili hayal kırıklıklarını dile getirdi.

En önemli çekişme noktalarından biri oyunun kare hızı oldu. Yayınlanmadan önce Bethesda, Starfield'ın kilitli 30 fps hızında çalışacağını doğruladı. Oyunun devasa kapsamı göz önüne alındığında bu karar beklenen bir karar olsa da, pek çok hayran, modern sürümler için norm haline gelen 60 fps Performans Modunun özlemini çekti.

Önde gelen bir oyun analiz grubu olan Digital Foundry, Starfield'ı Xbox Series X'te 60 fps'de çalıştırma olasılığını araştırmaya karar verdi. AMD 4800S Masaüstü Kitini kullanarak özel bir konsol oluşturdular ve GPU'yu RX 6700 ile değiştirdiler. FSR 2 etkinken ve dinamik çözünürlük ölçeklendirmesi olmadığından kapalı ortamlarda 60 fps'ye ulaşmayı başardılar. Ancak oyunun çoğu hala sabit bir 30-40 fps hızında çalışıyordu.

Çözünürlük, Xbox Series S ile eşleşecek şekilde 1440p'ye düşürüldüğünde oyun, ara sıra 40 fps'ye çıkan sabit bir 60 fps hızında çalıştı. Bu, Digital Foundry'nin Bethesda'nın, özellikle Değişken Yenileme Hızı (VRR) ekranları olan oyuncular için 40Hz ekrana sahip oyuncular için potansiyel olarak 120 fps modunu yayınlayabileceğini öne sürmesine yol açtı.

Bu bulgular ilgi çekici olsa da Starfield'ın şu anda 30 fps'de kilitli olduğunu belirtmek önemlidir. Ancak oyunun belirli ayarlamalarla daha yüksek kare hızlarına ulaşma potansiyeline sahip olduğunu görmek ilginç.

Genel olarak Starfield'a yönelik tepkiler kutuplaştırıcı oldu. Oyuncular ister sevsin ister nefret etsin, bu iddialı yeni sürümü çevreleyen beklenti ve heyecan inkar edilemez.

Tanımlar:

– Kare hızı: Ekranda görüntülenen saniye başına kare sayısı. Daha yüksek kare hızları video oyunlarında daha akıcı hareket sağlar.

– Performans Modu: Video oyunlarında grafik doğruluğu yerine daha yüksek kare hızlarına öncelik veren bir mod.

– Kapalı ortamlar: Oyun içerisinde ölçek olarak daha küçük ve daha fazla kapsanan alanlar.

– Değişken Yenileme Hızı (VRR): Ekranın grafik kartıyla senkronize olmasını sağlayarak daha akıcı bir oyun deneyimi sağlayan bir özellik.

kaynaklar:

– GameSpot: (kaynak makale)