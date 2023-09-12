Sızan bir casus fotoğraf yakın zamanda ortaya çıktı ve Xiaomi'nin merakla beklenen elektrikli aracına kısa bir bakış sağladı. Fotoğrafta, Xiaomi'nin Buds 4 Pro kulaklıklarının kasasına veya büyütülmüş USB-C şarj bağlantı noktasına çarpıcı bir benzerlik gösteren otomobilin bagajının benzersiz tasarımı gösteriliyor.

Görüntüler, geniş bir açıklığa ve düz bir zemine sahip geniş bir bagajı ve kargoyu emniyete almak için birden fazla bağlama noktasını ortaya koyuyor. Camdan yapılmış bagaj kapağı aracın genel görünümüne sofistike bir dokunuş katıyor. Ayrıca casus fotoğraflar, geniş ızgara ve geriye doğru eğimli farlara sahip şık ve aerodinamik ön kısım, eğimli tavan çizgisi ve tam genişlikte arka lamba ile şık arka kısım dahil olmak üzere diğer tasarım detaylarına da kısa bir bakış sunuyor.

Xiaomi, elektrikli araçları hakkında herhangi bir resmi bilgi yayınlamasa da, raporlar ve sızıntılar, bunun Tesla ve diğer önde gelen otomobil üreticileriyle rekabet etmeyi amaçlayan üst düzey bir model olacağını öne sürüyor. Aracın 101 km'nin üzerinde menzil sağlayan 800kWh'lik güçlü bir batarya paketiyle donatılması bekleniyor. Ek olarak, gelişmiş sürücü yardımı özelliklerini de içermesi muhtemeldir.

Xiaomi Grup Başkanı Lu Weibing daha önce otomotiv projelerindeki ilerlemenin ilk tahminleri aştığını bildirmişti. Sonuç olarak Xiaomi, 2024 yılının ilk yarısında elektrikli araçlarının seri üretimine başlama yolunda ilerliyor.

Sonuç olarak, casus fotoğrafların sızdırılması, Xiaomi'nin yaklaşmakta olan elektrikli aracına bir bakış sunuyor, kendine özgü bagaj tasarımını sergiliyor ve üst düzey özelliklerine işaret ediyor. 2024 yılında seri üretime geçmesi planlanan Xiaomi, elektrikli araç endüstrisinde iz bırakmayı, köklü oyuncularla rekabet etmeyi ve tüketicilere sofistike ve teknolojik açıdan gelişmiş bir seçenek sunmayı hedefliyor.

kaynaklar:

– Bluetooth SIG sertifikasyonu ve casus fotoğraflarla ilgili orijinal makale.