Yeni Lazer İletişim Teknolojisi, Küçük Uyduların Uzay Veri Transferinde Devrim Yaratmasını Sağlıyor

Uzay Geliştirme Ajansı (SDA), yakın zamanda Cambridge, Massachusetts merkezli öncü bir girişim olan SpaceRake'e 1.8 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Bu, elektrik mühendisliği uzmanı Kerri Cahoy ve Google'ın yapay zeka konusunda uzmanlaşmış eski mühendislik başkan yardımcısı Jeremy Wertheimer tarafından 2021 yılında kurulan bir şirket olan SpaceRake için ilk hükümet sözleşmesidir.

1 Kasım'da açıklanan iki yıllık sözleşme, SpaceRake'in gelişmiş minyatür lazer iletişim terminalleri geliştirmesine fon sağlayacak. Amaç, küp uydular gibi küçük uyduların, Taşıma Katmanını kullanarak lazer bağlantıları aracılığıyla veri aktarmasını sağlamaktır. ABD Uzay Kuvvetleri'nin bir kolu olan SDA tarafından kurulan bu küresel iletişim ağı, alçak Dünya yörüngesinde yer alıyor.

SDA aynı zamanda Lockheed Martin, Northrop Grumman ve York Space Systems gibi büyük sektör oyuncularıyla optik ve radyo frekanslı iletişim terminalleriyle donatılacak Taşıma Katmanı Tranche 2 uydularının inşası için sözleşmeler imzaladı.

SpaceRake'in terminalleri SDA'nın uyduları için özel olarak geliştirilmemiş olsa da, küçük uzay araçlarının Proliferate Warfighter Space Architecture (PWSA) ile veri paylaşmasına olanak tanıyacak. PWSA, Taşıma Katmanı iletişim uydularını ve İzleme Katmanı füze savunma uydularını içeren yenilikçi bir alçak Dünya yörünge takımyıldızıdır.

SpaceRake, optik terminallere ek olarak çeşitli uzay tabanlı ve karasal uygulamalar için lazer iletişim ağı teknolojileri geliştirmeyi planlıyor. Şirketin vizyonu, maliyetleri düşürmek ve uzayda ağ erişiminin benimsenmesini artırmak, yeni kullanım senaryoları açmak ve karasal son kullanıcılara daha fazla verinin ulaşmasını sağlamaktır.

SpaceRake'in bu yeni lazer iletişim teknolojisi, uzay veri aktarımında devrim yaratma potansiyeline sahip. Küçük uyduların etkili ve verimli bir şekilde iletişim kurmasını sağlayarak uzay endüstrisinde gelişmiş bağlantı ve veri paylaşımının önünü açacak.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. SpaceRake nedir?

SpaceRake, Cambridge, Massachusetts merkezli bir startup şirketidir. 2021 yılında kurulan şirket, küçük uydular için lazer iletişim terminallerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmıştır.

2. Taşıma Katmanı nedir?

Taşıma Katmanı, alçak Dünya yörüngesinde bulunan küresel bir iletişim ağıdır. ABD Uzay Kuvvetlerinin bir kolu olan Uzay Geliştirme Ajansı (SDA) tarafından kuruluyor.

3. Çoğalan Savaşçı Uzay Mimarisi (PWSA) nedir?

PWSA, Taşıma Katmanı iletişim uydularını ve İzleme Katmanı füze savunma uydularını içeren alçak Dünya yörüngesindeki bir takımyıldızı ifade eder. Savaşla mücadele amacıyla uzay tabanlı yetenekleri geliştirmeyi amaçlıyor.