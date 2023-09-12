Sony, PS6, PS7, PS8, PS9 ve PS10 İçin Ticari Markaları Tescil Ediyor

Sony'nin Japonya'da PlayStation 6'dan 10'a kadar olan isimler için ticari markaları tescil etmesi, gelecekteki konsollara yönelik uzun vadeli planlarını gösteriyor. Bu hamle, bu isimleri başka kimsenin kullanamayacağını garantiliyor. Bu, PlayStation 6'nın yakında çıkacağı anlamına gelmese de, Sony sıklıkla konsol adlarını piyasaya sürülmesinden yıllar önce kaydettiği için, geleceğe yönelik niyetleri hakkında fikir veriyor.

Önceki sürüm modellerine göre, konsol nesilleri arasında yedi yıllık bir boşluk olduğu varsayıldığında, PlayStation 6 potansiyel olarak 2027'de piyasaya sürülebilir. Microsoft, yakın tarihli bir FC davasında PlayStation 2028'nın 6'de piyasaya sürüleceğini öngörmüştü. Mevcut neslin başlangıcında yaşanan tedarik zinciri sorunları göz önüne alındığında, gelecek konsol nesillerinin piyasaya sürülmesinin daha uzun süreceği de muhtemeldir. Bu, 2028 lansman tarihiyle uyumlu olacaktır.

İleriye baktığımızda, PlayStation 7'nin 2035'te, PlayStation 8'in 2042'de, PlayStation 9'un 2049'da ve PlayStation 10'un 2056'da piyasaya sürülmesi potansiyeli var. Ancak geleneksel fiziksel konsolların bu tarihe kadar mevcut olmayabileceğini unutmamak gerekiyor. nokta. Oyun endüstrisinin yayın platformlarına veya sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik gibi daha gelişmiş teknolojilere yönelmesi muhtemeldir.

Gelecekteki teknoloji ortamı belirsizliğini korurken, devam etmesi muhtemel olan şey, lansman sırasında hatalar veya sorunlar içerebilecek oyunların piyasaya sürülmesidir. Ek olarak, hayranların tercih ettikleri markayı tutkuyla desteklemesiyle PlayStation ve Xbox arasındaki konsol rekabeti de muhtemelen devam edecek.

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