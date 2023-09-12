Sony, Yeni CineAlta Dijital Sinema Kamerası BURANO'yu Tanıttı

Sony yakın zamanda en son dijital sinema kamerası BURANO'yu duyurdu. Bu yeni kamera, etkileyici bir 8.6K tam kare CMOS sensöre, otomatik odaklama özelliklerine, değişken elektronik ND'ye ve gövde içi görüntü sabitleme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda 800 ve 320'lik çift yerel ISO'ya sahiptir ve bu da onu çeşitli aydınlatma koşullarında çok yönlü hale getirir. BURANO'nun 2024 baharında 25,000 ABD Doları fiyat etiketiyle nakliyeye başlaması planlanıyor.

BURANO'nun öne çıkan özelliklerinden biri, Değişken ND filtresi ve gövde içi görüntü sabitlemesidir; bu da onu her iki özelliğin tek gövdede bir araya getirildiği dünyanın ilk dijital sinema kamerası haline getirir. Bu, film yapımcılarına çekimlerini yakalamada daha fazla esneklik ve rahatlık sağlar. Ek olarak kamera, E yuvalı lenslerle kullanıldığında yapay zeka işlemeyle desteklenen hızlı hibrit otomatik odaklama ve nesne tanıma özelliğine sahiptir.

BURANO öncelikle dijital sinema kamerası için 20,000 doların üzerinde yatırım yapmak isteyen orta ve üst düzey sahip/operatörleri hedef alıyor. Belgeseller, kurumsal videolar, müzik videoları, yaban hayatı ve doğa çekimleri gibi çeşitli yapımlarda ve Sony VENICE 2 ile birlikte popüler bir B kamera seçeneği olarak kullanılması bekleniyor.

Kamera adını İtalya'nın Venedik Lagünü'ndeki küçük Burano adasından alıyor. Bu isim Venedik ile bağlantı kurmak ve kameranın yeteneklerini simgelemek için seçildi. Burano dantel işlemeleri ve parlak renkli evleriyle tanınır.

Görüntü kalitesi açısından BURANO etkileyici bir performans sergiliyor. VENICE 8.6 kamerada bulunana benzer yeni bir 2K tam kare CMOS sensöre sahiptir. Düşük gürültü ve düşük ışıklı durumlara karşı hassasiyetle 16 duraklı dinamik aralık sunar. Sensör ayrıca 800 ve 3200 Çift Tabanlı ISO'ları da destekler.

BURANO, kayıt codec'leri konusunda X-OCN LT, XAVC H ve XAVC gibi çeşitli seçenekler sunar. Harici bir kaydediciye ihtiyaç duymadan X-OCN dosyalarını dahili olarak kaydetme özelliğine sahiptir. X-OCN LT, 16 bit Doğrusal dosyaların kalitesini ve esnekliğini korurken daha küçük dosya boyutları sağlar.

Genel olarak Sony BURANO, olağanüstü görüntü kalitesi ve gelişmiş özellikler sunan güçlü bir dijital sinema kamerasıdır. Profesyonel film yapımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı ve sektöre damga vurması bekleniyor.

kaynaklar:

– Sony BURANO ürün duyurusu

– Venice Travel İtalya: Renkli Burano Adası