Julia Joung: Go'dan Biyolojiye

MIT Technology Review'un 2023 35 Yaş Altı Yenilikçileri arasında yer alan Julia Joung, bir yapay zekanın dünyanın en iyi Go oyuncularından birini yendiğine tanık olduğunda hem rahatlama hem de yeni keşfedilen bir tutku yaşadı. Çocukluğunu Tayvan'da oyunda ustalaşarak geçiren Joung, Go'yu her zaman çözülemez bir sorun olarak düşünmüştü. Ancak biyolojinin daha da büyük bir zorluk teşkil ettiğini keşfetti.

Stanford Üniversitesi'ndeki sinir bilimi laboratuvarındaki lisans araştırması sırasında Joung, astrositler adı verilen beyin hücrelerinde olağandışı davranışlar gözlemledi. Bu onun ilgisini çekti ve biyolojiye olan hayranlığını ateşledi. Yolculuğuna Cambridge, Massachusetts'teki Broad Institute'da gen düzenleme uzmanı Feng Zhang'ın laboratuvarına katılarak devam etti. Orada, etkilerini anlamak amacıyla insan genomundaki 20,000 genin her birini değiştirmek için CRISPR gibi araçları kullanarak “genom ölçeğinde tarama”yı derinlemesine inceledi.

Joung'un hedefi, laboratuvarda üretilmesi zor olan astrositler gibi gerçek beyin hücrelerine genetik tarama uygulamaktı. Farklı transkripsiyon faktörlerinin kök hücreler üzerindeki etkisini keşfederek hücre kimliğini nasıl belirlediklerini anlamayı amaçladı. Araştırması, bireysel transkripsiyon faktörlerinin etkisini gösteren bir "atlas" ile sonuçlandı. Nihai amaç, ilaç testlerinde ve terapötik gelişmelerde uygulamalara sahip olabilecek herhangi bir hücre tipini kontrollü bir şekilde üretme yeteneğine sahip olmaktır.

Genetik taramanın ölçeği geniş olmasına ve işbirliği ve önemli kaynaklar gerektirmesine rağmen Joung, bu alanı ilerletmeye kararlıdır. Whitehead Enstitüsü'ndeki mevcut çalışması, hücrelerdeki protein sentezi sürecini anlamaya odaklanıyor. Joung, biyolojinin sunduğu sonsuz olasılık derinliğinden hareket ediyor ve temel soruları yanıtlamak için yenilikçi araçlar geliştirmeye devam ediyor.

Julia Joung'un Go'da ustalaşmaktan biyolojinin gizemlerini keşfetmeye kadar olan yolculuğu, onun merakının ve sınırları zorlamaya olan bağlılığının bir örneğidir. Bilimsel araştırmanın karmaşıklıklarına daha derinlemesine daldıkça, çalışmaları tıp ve teknolojinin geleceğini şekillendirebilecek yeni anlayışları ortaya çıkarmayı vaat ediyor.

Kaynaklar: MIT Teknoloji İncelemesi