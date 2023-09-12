iOS 17: iPhone'daki Parolaları iCloud Anahtar Zinciri ile Paylaşma

Apple, iOS 17 ile iCloud Anahtar Zinciri için büyük bir iyileştirme getirerek kullanıcıların kimlik bilgilerini herkesle sorunsuz bir şekilde paylaşmasına olanak tanıyor. "Aile Şifreleri" olarak bilinen yeni özellik, kullanıcıların şifreleri ve geçiş anahtarlarını bir grup güvenilir kişiyle paylaşmasına olanak tanıyor. Bu özellik uçtan uca şifrelenmiştir ve şifre paylaşımını daha kolay ve daha güvenli hale getirir.

İOS 17 çalıştıran bir iPhone'da şifreleri paylaşmak için şu adımları izleyin:

Ayarlar uygulamasını açın Aşağı kaydırın ve Şifreler'e dokunun Aile Şifreleri bölümünün altında “Başlayın”ı seçin Kişileri paylaşılan şifre grubunuza ekleyin (iPhone'larının da iOS 17'de olması gerekir) Paylaşmak istediğiniz şifreleri veya şifre anahtarlarını seçin Sağ üst köşedeki "Taşı"ya dokunun Şifrenizi paylaştığınız kişi/kişilere mesaj gönderin

Daha fazla esneklik ve rahatlık sağlayacak şekilde birden fazla paylaşılan şifre grubu oluşturmak mümkündür. Ancak paylaşılan şifreleri silerken bir tuhaflık vardır. Bunlar, 30 gün sonra otomatik olarak silinecek olan Son Silinenler klasörüne taşınır. Paylaşılan bir şifreyi kaldırmak ancak kendi şifrelerinizde tutmak istiyorsanız, Son Silinenler klasöründeki şifreye dokunup "Şifrelerime Kurtar" seçeneğini seçerek şifreyi kurtarabilirsiniz.

Apple aygıtları arasında paylaşılan parolalar, iCloud Anahtar Zinciri'nin kullanışlılığını artırır ve ücretli parola yöneticilerine kıyasla onu daha rekabetçi bir seçenek haline getirir. iOS 17'deki bu yeni özellik, parola paylaşımına daha fazla çok yönlülük ve güvenlik getiriyor. Bu yeni özellik konusunda heyecanlı mısınız?

kaynaklar:

– 9'dan 5Mac'e

- Elma