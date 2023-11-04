Yeni Xbox Series X Diablo 4 Paketi Tasarruf ve Ekstra Denetleyici Sunuyor

Oyun deneyiminizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Walmart'ın erken Kara Cuma İndirimi, Xbox Series X Diablo 4 konsol paketinde rakipsiz bir fırsatla sizi karşılıyor. Yalnızca 519.00 ABD Doları karşılığında yalnızca güçlü Xbox Series X konsoluna değil, aynı zamanda canlı Şok Mavisi renginde ek bir Xbox Core Kablosuz Oyun Kumandasına da sahip olursunuz. Bu paket mükemmel bir değerdir ve konsolu ve denetleyiciyi ayrı ayrı satın almaya kıyasla 40 $ tasarruf etmenizi sağlar.

Xbox Series X, saniyede 4 kare hızında muhteşem 120K oyun sunma kapasitesine sahip, gerçek bir güç merkezidir. Donanımı, rakibi PS5'in donanımını geride bırakarak birçok oyuncunun tercihi haline geliyor. Geriye dönük uyumluluk sayesinde en sevdiğiniz Xbox One oyunlarının keyfini bu yeni konsolda çıkarabilirsiniz ve birçok oyun Xbox Series X'te daha da iyi performans gösterir.

Xbox Series S, 300 dolarla daha uygun fiyatlı bir seçenek olsa da Xbox Series X, gerçek 4K oyun için daha fazla beygir gücü sunuyor. Ek olarak Xbox Series X, Series S'de bulunmayan bir özellik olan 4K Blu-ray filmlerin ve fiziksel oyun ortamının keyfini çıkarmanıza olanak tanıyan bir disk sürücüsü içerir.

Paket aynı zamanda merakla beklenen Diablo 4 oyununu da içeriyor. 2. Sezonun kısa süre önce piyasaya sürülmesiyle birlikte Diablo 4 dünyasına dalmak için bundan daha iyi bir zaman olamaz. Seviye sınırına ulaştıktan ve en üst düzey donanımları aldıktan sonra, oyuncular aşağıdakiler gibi yeni içerik eklemelerinin keyfini çıkarmayı bekleyebilirler: Sonsuz saatler süren eğlence sağlamak için Savaş Bileti.

Bonus olarak paket, at zırhı biçiminde ücretsiz bir DLC öğesi içeriyor. Tamamen kozmetik olsa da, bu ekstra dokunuş paketin genel değerine katkıda bulunuyor. IGN gibi eleştirmenler, Diablo 4'ü olağanüstü oyun deneyimi nedeniyle övdü ve bu paketin her oyun tutkunu için harika bir yatırım olmasını sağladı.

SSS:

S: Xbox Series X'te 4K oyun oynayabilir miyim?

C: Evet, Xbox Series X, görsel olarak büyüleyici bir deneyim sunarak 4 fps'ye kadar 120K oyun oynamayı destekler.

S: Xbox Series X, Xbox Series S ile karşılaştırıldığında nasıldır?

C: Xbox Series X, Series S'den daha güçlüdür ve fiziksel medya için bir disk sürücüsünün yanı sıra gerçek 4K oyun deneyimi sunar.

S: Diablo 4 paketi buna değer mi?

C: Kesinlikle! Konsolda tasarruf ve ekstra kumandanın yanı sıra büyük beğeni toplayan Diablo 4 oyunuyla bu paket, oyuncular için inanılmaz bir değer sağlıyor.