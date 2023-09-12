Mortal Kombat 10'in PC Versiyonunda 1$ İndirim Kazanın

Mortal Kombat 1'in PC sürümünü satın alırken biraz tasarruf edebilirsiniz. Newegg ve Green Man Gaming gibi perakendeciler, oyunun Steam sürümü aracılığıyla Windows PC için ön siparişlerde 10 $ indirim sunuyor.

Newegg'de %15'lik fiyat indirimini görmek için ödeme sırasında PPXDSEP kodunu girmeniz yeterlidir. Green Man Gaming'de alışveriş yapmayı tercih ediyorsanız indirim koduna bile ihtiyacınız yok; 10$ indirim zaten mevcut. Üstelik Green Man Gaming, oyunun premium sürümünde erken erişim, oyun içi kozmetikler ve para birimini de içeren %15 indirim sunuyor.

Maalesef oyunun geliştiricisi NetherRealm Studios, Mortal Kombat 1'in çıkış sırasında Steam Deck'te mevcut olup olmayacağını doğrulamadı. Ancak oyunu oynamak için kullandığınız cihazdan bağımsız olarak, 100 GB gibi devasa bir alan gerektirdiğinden yeterli depolama alanınız olduğundan emin olun. Bu, oyun yükleme boyutlarının artması eğilimiyle uyumludur.

Yani eğer bir PC oyuncusuysanız ve Mortal Kombat serisinin hayranıysanız bu indirimleri kaçırmayın. Mortal Kombat 1 kopyanızı alın ve aksiyon dolu bir dövüş deneyimine hazırlanın.

Tanımlar:

– Ön sipariş: Bir ürün için resmi olarak piyasaya sürülmeden veya satın alınmaya hazır olmadan önce sipariş verilmesi.

– İndirim kodu: Bir satın alma sırasında fiyat indirimi almak için girilebilecek bir kod.

– Oyun içi kozmetikler: Bir video oyunundaki karakterlerin veya nesnelerin görünümünü değiştiren sanal öğeler veya geliştirmeler.

– Para birimi: Bir oyun içinde öğeleri veya yükseltmeleri satın almak için kullanılan sanal para birimi.

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