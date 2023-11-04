Son Dakika Haberi: Samsung Galaxy S24 Serisinde Hem Qualcomm hem de Exynos Çipleri Bulunacak

Heyecan verici bir gelişmeyle, Samsung'un merakla beklenen Galaxy S24 serisinin yalnızca Qualcomm yongalarından güç almayacağı, aynı zamanda Samsung'un kendi Exynos işlemcilerini de barındıracağı ortaya çıktı. Bu yeni bilgi, Galaxy S24'ün yakında piyasaya sürüleceğini ve Qualcomm'un cihazda çoğunluk pazar payına sahip olmayı beklediğini doğrulayan Qualcomm CEO'su Cristiano Amon ile yakın zamanda yapılan bir konferans görüşmesinden geliyor.

Geleneksel olarak Samsung, amiral gemisi akıllı telefonları için hem Qualcomm hem de Exynos çiplerini kullanıyor ve farklı bölgeler farklı işlemci çeşitleri alıyor. Ancak bu son haber, her iki çipin de Galaxy S24 ve S24+ modellerine entegre edileceğini öne sürüyor. Öte yandan Galaxy S24 Ultra'nın yalnızca belirli bölgelerde Qualcomm'un gelişmiş yonga setini sunması bekleniyor.

Bu önemli bir değişiklik gibi görünse de işlemci seçimlerindeki bölgesel farklılıkların önceki Galaxy S serisi sürümlerinde yaygın bir uygulama olduğunu belirtmekte fayda var. Örneğin Kuzey Amerika'da tüm S serisi akıllı telefonların son yıllarda norm haline geldiği gibi Qualcomm yonga setlerine sahip olması kuvvetle muhtemel.

Galaxy S24 serisinin 18 Ocak'ta piyasaya çıkacağı söyleniyor ve S24 Ultra modelinin amiral gemisi cihaza lüks bir dokunuş katan Titanyum Çerçeve ile geleceğine dair başka söylentiler de var.

Genel olarak bu son gelişme, Samsung'un Qualcomm'un gelişmiş işlemcilerinin gücünü kendi Exynos yongalarının güvenilirliği ve verimliliği ile birleştirerek müşterilerine her iki dünyanın da en iyisini sunma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Tüm Galaxy S24 modellerinde hem Qualcomm hem de Exynos çipleri bulunacak mı?

Hayır, Galaxy S24 ve S24+'ın hem Qualcomm hem de Exynos işlemcileri içermesi beklenirken, Ultra varyantı muhtemelen belirli bölgelerde yalnızca Qualcomm'un yonga setini sunacak.

2. Galaxy S24 serisi ne zaman çıkacak?

Söylentilere göre Galaxy S24 serisi 18 Ocak'ta tanıtılacak.

3. Hem Qualcomm hem de Exynos çiplerini kullanmanın avantajı nedir?

Samsung, hem Qualcomm hem de Exynos işlemcilerini bir araya getirerek, her iki yonganın da güçlü yanlarından yararlanmayı ve kullanıcılarına güçlü ve verimli bir performans sunmayı amaçlıyor.

4. Galaxy S24 serisi için tüm bölgeler aynı işlemci seçeneklerini alacak mı?

Kuzey Amerika'nın Qualcomm çiplerini içeren modelleri alması beklenirken, diğer bölgelerde Qualcomm ve Exynos seçeneklerinin bir karışımının bulunması nedeniyle, işlemci tercihlerinde bölgesel farklılıklar olması kuvvetle muhtemeldir.

(Kaynak: The Elec Korea)