Salesforce, Çalışanlara ve Topluma Bağlılık Olarak Yeni Chicago Ofis Kulesini Tanıttı

Salesforce, çalışanlara ve yerel topluluğa olan bağlılığını ifade ederek Wolf Point'teki Salesforce Tower Chicago'daki yeni genel merkezinin açılışını yaptı. 360,000 kata yayılan 14 metrekarelik ofis, çalışanların tercihlerine ve refahına öncelik veren Salesforce kültürünü ve değerlerini yansıtıyor. Pandemi sırasında öğrenilen derslere yanıt olarak yeni alanda, üst düzey yöneticiler için köşe ofisler ortadan kaldırılıyor ve bunun yerine çalışanların toplanma alanları, kütüphane köşeleri ve meditasyon yapmak ve teknolojiden kaçmak için "farkındalık odaları" yer alıyor.

Salesforce, ofis tesislerinde durmayarak, dış mekanı içeriye taşımak için yeşilliklerle sarılmış “yeşil sütunlar” ekledi. Ayrıca 'Ohana katları' olarak bilinen en yüksek iki kat, gündüzleri işyeri dinlenme alanı olarak tasarlanırken, geceleri ve hafta sonları kar amacı gütmeyen kuruluşlara kira bedeli olmadan sunuluyor. 'Aile anlamına gelen Hawaii dilinde bir terim olan 'Ohana, kan ilişkilerinin ötesinde topluluğu ve kapsayıcılığı vurgulamayı amaçlamaktadır.

Şirket, 'Ohana katlarını Belediye Başkanı Brandon Johnson'ın katıldığı bir törenle resmen açarak, artan suç oranları ve Belediye Binasının iş dünyasının duyarlılığını etkileyen politikaları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Chicago'lu destekçilere moral desteği sağladı. Salesforce, yerel kuruluşlara halihazırda 16 milyon dolar bağışlamış olup Chicago topluluğunun desteklenmesinde aktif olarak yer almaktadır. Etkinlik sırasında, Chicago öğrencilerinin zihinsel ve duygusal refahına odaklanan CASEL ve Peer Health Exchange kuruluşları arasında paylaşılmak üzere 1.25 milyon dolarlık ek bir hediye açıklandı.

Esneklik, Salesforce'un yaklaşımının önemli bir yönüdür ve çalışanların gerektiğinde evden veya başka konumlardan çalışmasına olanak tanır. Wolf Point kulesinde görevlendirilen 2,200 çalışan ile herhangi bir günde yaklaşık 800 kişi ofisi ziyaret ediyor. Yeni ofis alanı yalnızca Salesforce'un davetkar ve bütünsel bir çalışma ortamı yaratma konusundaki kararlılığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda şirketin faaliyet gösterdiği toplulukları yükseltmeye olan inancını da vurguluyor.