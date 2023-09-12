Çok Yetenekli Robotlarla Bir Gelecek İnşa Etmek

New York Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi araştırmacısı olan Lerrel Pinto, MIT Technology Review'un 2023 35 Yaş Altı Yenilikçilerden biri olarak tanındı. Pinto'nun odak noktası, yalnızca süpürmenin ötesinde görevler gerçekleştirerek hayatımızın daha ayrılmaz bir parçası olabilecek robotlar yaratmaktır. Ev işlerine, yaşlı bakımına, rehabilitasyona yardımcı olabilecek ve gerektiğinde orada bulunabilecek robotlar geliştirmeyi hedefliyor.

Ancak çok yetenekli robotların eğitimi önemli miktarda veri gerektirir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için Pinto, kendi kendini denetleyen öğrenme adı verilen bir teknikten yararlanıyor. Bu yaklaşım, robotların öğrendikçe veri toplamasını ve becerilerini özerk bir şekilde geliştirmelerine olanak sağlamasını içeriyor. Bu alandaki çalışmaları büyük beğeni topladı ve makine öğrenimi ile robot biliminin birleştirilmesinde önemli bir adım olarak görülüyor.

Pinto, yapay zekadaki son gelişmelerin, özellikle de büyük dil modellerinin büyük ölçüde internetten elde edilen geniş veri kümelerine dayandığını kabul ediyor. Ancak robotların eğitimi için bu yaklaşım mümkün değildir. Milyonlarca saat yol boyunca veri toplayan sürücüsüz arabalardan farklı olarak ev robotları, farklı ortamlarda çeşitli görevleri gösteren saatlerce çekime ihtiyaç duyar.

2016 yılında Pinto, robotların eğitim verilerini insan denetimi olmadan oluşturup etiketlediği dünyanın en büyük robotik veri setini oluşturarak bir dönüm noktasına ulaştı. O zamandan beri kendisi ve meslektaşları, robotların başarısızlıklardan ders alarak gelişmelerine olanak tanıyan öğrenme algoritmaları geliştirdiler. Bir robot kolunun bir nesneyi kavramada sürekli başarısız olması gibi başarısızlıklar, görevi yerine getirmede başarılı olan modelleri eğitmek için kullanılabilir.

Pinto'nun araştırdığı başka bir yaklaşım da insan eylemlerini taklit etmeyi içeriyor. Robotlar, insanların kapıları açmasını gözlemleyerek bunu kendileri yapmayı öğrenir ve sürekli olarak veri setlerine ekleme yapar. İnsanların açıldığına ne kadar çok kapı tanık olurlarsa, yeni kapıları başarıyla açma şansları da o kadar yüksek olur.

Pinto'nun mevcut projesi, ucuz aletlere monte edilmiş akıllı telefonları kullanarak evlerindeki çeşitli nesneleri manipüle ederken kendilerinin videolarını kaydedecek gönüllüleri işe almayı içeriyor. Verimli öğrenme algoritmalarıyla birleştirilen bu veri toplama, robotların minimum eğitim süresiyle hünerli davranışları öğrenmesine olanak tanır.

Pinto, robotlara "geniş dil modeli anını" vererek yapay zekada yeni bir çağın kilidini açmayı hedefliyor. Onun inancı, zekanın, robotlar gibi fiziksel yaratıkların sahip olduğu bir yetenek olan, dünyada hareket ve değişim yaratması gerektiğidir.

kaynaklar:

– MIT Teknoloji İncelemesi

– Lerrel Pinto'nun New York Üniversitesi'ndeki araştırma çalışması