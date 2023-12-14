Redondo Beach Kadını Medicare Dolandırıcılık Planından Mahkûm Edildi

Redondo Beach'te yaşayan bir kadın, Medicare dolandırıcılık planına karıştığı için 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 55 yaşındaki Tamara Motley, tıbbi açıdan gereksiz tıbbi ekipman ve onarımlar için toplam 24 milyon doları aşan sahte iddialarda bulunmaktan suçlu bulundu.

Hawthorne merkezli Action Medical Equipment and Supplies ile Ventura merkezli Kaja Medical Equipment & Supply şirketlerinin fiili sahibi olan Motley, hasta sevkleri için suç ortaklarına ödeme yaptığı bir plan düzenledi. Bu hastalar daha sonra tıbbi açıdan gereksiz akülü tekerlekli sandalyeler reçete eden yolsuzluk yapan doktorlara götürüldü. Motley'in şirketleri daha sonra Medicare'e sahte faturalar gönderecekti.

Program, elektrikli tekerlekli sandalye onarımları için ön ödemeler yerine Medicare'e fatura keserek geri ödeme kurallarındaki değişikliklerden yararlandı. Bu onarımlar çoğu zaman tıbbi açıdan gerekli olmuyordu ve bazen de hiç yapılmıyordu. Buna rağmen Medicare, dayanıklı tıbbi ekipman ve onarımlar için Action'a 10.3 milyon doların üzerinde ödeme yaparken, Kaja ise yaklaşık 2.8 milyon dolar aldı.

ABD Bölge Hakimi Stanley Blumenfeld Jr. da Motley'e tazminat olarak 13.1 milyon dolar ödeme emri verdi. Motley, 20 adet sağlık hizmetleri sahtekarlığı, iki adet ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve bir adet kara para aklama komplosu suçundan suçlu bulundu.

Bunun gibi Medicare dolandırıcılık planları sadece vergi mükelleflerine milyonlarca dolara mal olmakla kalmıyor, aynı zamanda gereksiz tıbbi ekipman ve hizmetleri sağlayarak hastaları riske atıyor. Bu vaka, Medicare sisteminin bütünlüğünü korumak için sağlam gözetim ve uygulamanın öneminin bir hatırlatıcısıdır.

Tamara Motley'in cezası, sağlık hizmetlerinde dolandırıcılığa karışan kişilerin eylemlerinden sorumlu tutulacağına dair açık bir mesaj veriyor. Adalet Bakanlığı ve kolluk kuvvetleri bu davaları kovuşturmaya ve Medicare programının daha fazla kötüye kullanılmasını önlemeye kararlıdır. Dolandırıcılığın önüne geçilerek, değerli sağlık fonları gerçekten ihtiyacı olanlara yönlendirilerek Medicare yararlanıcılarının refahı ve programın sürdürülebilirliği sağlanabilir.