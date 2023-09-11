Kırmızı Ateş Karıncası: Avrupa'da Yeni Bir İstilacı Tür

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, bilimsel olarak Solenopsis invicta olarak bilinen kırmızı ateş karıncasının Avrupa'da ilk kez bulunduğunu ortaya çıkardı. Anavatanı Güney Amerika olan bu istilacı tür, geçtiğimiz yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Karayipler, Çin ve Avustralya'ya hızla yayıldı. Şimdi İtalya'nın Sicilya kentine doğru yola çıktı.

Kırmızı ateş karıncaları agresif olmalarıyla bilinir ve sokmaları ağrıya ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ayrıca mahsullere ve yerel ekosistemlere de zarar verebilirler. Araştırmacılar, Sicilya'nın Syracuse kenti yakınlarında 88 hektarlık bir alanı kaplayan 5 kırmızı ateş karıncası yuvası tespit etti. Araştırmanın baş yazarı Mattia Menchetti, bu türün İtalya'da bulunmasının sürpriz olduğunu ancak beklenmedik olmadığını belirtiyor.

Kırmızı ateş karıncaları daha önce İspanya, Finlandiya ve Hollanda'da ithal edilen ürünlerde bulunmuştu; ancak bu, Avrupa'da doğrulanan ilk kolonidir. Koloniler Syracuse'un banliyö bölgesinde keşfedildi, ancak oraya nasıl ve ne zaman geldikleri belli değil. Bilim adamları, karıncaların şehrin limanı gibi önemli insan faaliyetinin olduğu bir geçiş noktasına ulaşmış olabileceğine inanıyor. Yerel raporlar, 2019'dan bu yana karınca sokmalarında artış olduğunu gösteriyor.

Genetik analiz, karıncaların büyük olasılıkla Solenopsis invicta'nın da istilacı bir tür olduğu Amerika Birleşik Devletleri veya Çin'den yayıldığını gösteriyor. Araştırmacılar, büyük kentsel alanlar da dahil olmak üzere kıtanın yüzde 7'sinin tür için uygun bir iklime sahip olması nedeniyle karıncaların yakında Avrupa'ya yayılabileceği konusunda uyarıyor.

Kırmızı ateş karıncası gibi istilacı türlerin önemli ekonomik ve ekolojik etkileri vardır. Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen bir rapora göre, dünyaya yılda en az 423 milyar dolara mal oluyor, bitki ve hayvanların yok olmasına neden oluyor, gıda güvenliğini tehdit ediyor ve çevre felaketlerini daha da kötüleştiriyor.

Kaynak: CNN