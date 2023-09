Zihin Kontrollü ScreenDress: Moda ve Teknolojiyi Raspberry Pi ile Birleştirmek

Tanınmış bir tasarımcı olan Anouk Wipprecht, Raspberry Pi'yi kullanarak teknoloji ve modayı birleştiren 3D baskılı ScreenDress adlı yenilikçi bir projeyi tanıttı. Elbise, beyin dalgalarına göre gerçek zamanlı olarak değişen ve kullanıcının elbiseyi doğrudan etkilemesine olanak tanıyan birden fazla ekrana sahip. ScreenDress olarak bilinen bu tasarım, son teknoloji ürünü yapay zeka odaklı bileşenleri sergiliyor.

Elbiseyi giyen kişi, elektroensefalogram olarak bilinen bir EEG sensörünü kullanır. Sensörün, kullanıcının temel beyin dalgalarını uyarılmış veya odaklanmış dalgalara göre tanıyacak şekilde eğitilmesi gerekiyor. Kullanıcının beyin dalgaları belirli bir yoğunluğa ulaştığında, elbisenin altı yuvarlak LCD'si genişleyen gözbebekleri ile gözbebeklerini görüntüleyerek tepki veriyor.

Her göz küresi, LCD ekrana bağlanan ve ekranı buna göre güncelleyen bir Raspberry Pi Zero tarafından destekleniyor. Unicorn Kafa Bandı olarak adlandırılan 4 kanallı BCI kulaklık, EEG sensörü olarak görev yapıyor ve bu proje için özel olarak bir HP Jet Fusion 3W yazıcı kullanılarak 5420D olarak basıldı. Tüm 3D baskılı bileşenler Wipprecht tarafından Onshape adı verilen tarayıcı tabanlı CAD uygulaması kullanılarak tasarlandı.

Wipprecht, yalnızca yaklaşık iki dakika sürdüğü için makine öğrenimi sistemini her kullanıcı için eğitmenin kolaylığını vurguluyor. ScreenDress projesi Avusturya'nın Linz kentindeki ARS Electronica Festivali'nde görücüye çıktı ve gelecekte başka etkinliklerde de sunulacak.

Kaynaklar: Voxel Önemlidir

Tanımlar:

Raspberry Pi: A single-board computer that is affordable and highly versatile, commonly used in various tech projects.

EEG sensörü: Beyindeki elektriksel aktiviteyi ölçen ve kaydeden bir elektroensefalogram sensörü.

LCD: Sıvı Kristal Ekran, görsel çıktı için kullanılan düz panel ekran.

BCI kulaklık: Harici cihazları veya uygulamaları kontrol etmek için beyin-bilgisayar arayüz teknolojisini kullanan, başa takılan bir cihaz.

CAD uygulaması: 3D baskıya yönelik dijital tasarımlar oluşturmak ve değiştirmek için kullanılan Bilgisayar Destekli Tasarım yazılımı.