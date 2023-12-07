Raising Cane's, Pittsburgh Bölgesinde İkinci Lokasyonunu Açtı ve Büyük Kalabalıklar Çekti

Raising Cane'in hevesli hayranları, Pittsburgh bölgesindeki popüler tavuk parmak zincirinin ikinci yerini işaretleyerek, Kuzey Versailles'daki Route 30'da yeni açılan restoranın önünde saatlerce heyecanla sıraya girdi. Müşteriler restoranın ünlü tavuk parmaklarının tadına bakma şansını beklerken heyecan elle tutulur cinstendi.

Büyük açılışı kutlamak için şirket, müşterilerin bir yıl boyunca Cane'in yemeklerini bedava kazanma fırsatı bulduğu bir çekiliş düzenledi. Şanslı kazananlar arasında, Raising Cane'in tavuğuna olan sevgisini ve bölgeye gelmelerini beklediğini ifade eden Kuzey Yakası sakini Joseph Russell da vardı.

“Tavuk parmak yemekleri servis ediyoruz. Menümüzdeki tek şey bu," diye açıkladı Raising Cane's restoranlarının bölge lideri Justin Pesicek. “Tavuk parmak yemeklerini herkesten daha iyi yapıyoruz. Sıfırdan yaptığımız Raising Cane sosunun imzası var. Yöneticilerin her gün taze yaptığı gizli bir tarif bu.”

Kuzey Versailles'daki bu konum, Pensilvanya'daki sekizinci Yükselen Baston'u ve tüm ülkedeki 759'uncuyu işaret ediyor. Bu yılın başlarında Oakland'daki ilk yerel şubenin başarısının ardından şirket, 2024'te biri South Fayette'de, diğeri Pleasant Hills'te olmak üzere iki lokasyon daha açmayı planlıyor. Yaklaşan bu restoranların inşaatı halihazırda devam ediyor ve istekli müşteriler, Raising Cane's'in ağız sulandıran lezzetlerini yakında bu yeni alanlarda deneyimlemeyi sabırsızlıkla bekleyebilirler.

Raising Cane's, Pittsburgh'daki varlığını genişletmeye devam ederken, lezzetli tavuk parmaklarına ve özel soslarına olan talebin hala yüksek olduğu açık. Markanın basit ama karşı konulamaz bir menü sunma taahhüdü, şüphesiz müşterilerin daha fazlasını almak için geri gelmesini sağlayan kazanan bir formüldür.