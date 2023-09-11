Radyo Teleskop Sahalarında Gürültü Girişimini En Aza İndirecek SMART Kutuların Tasarlanması

Çok disiplinli uzmanlardan oluşan bir ekip, radyo teleskop sahalarındaki gürültü girişimini en aza indirmek için yenilikçi bir çözüm geliştirdi. Radyo teleskopları uzak kozmik kaynaklardan gelen zayıf radyo sinyallerini toplamaya dayanır ve her türlü gürültü bu sinyalleri bozabilir veya bozabilir ve astronomik çalışmaları engelleyebilir. Bu nedenle teleskop sahasında sessiz bir ortam sağlamak çok önemlidir.

Bu sorunu çözmek için ekip, Batı Avustralya'daki Kilometre Kare Dizisi Düşük Frekans (SKA-Düşük) teleskopuna güç sağlamak için gelişmiş "AKILLI kutular" tasarladı. Bu AKILLI kutular, Wi-Fi, cep telefonları, teleskop makineleri ve radyo tesisi içindeki ve çevresindeki diğer aygıtlar gibi elektronik ekipmanların neden olduğu gürültüyü ortadan kaldıracak şekilde donatılmıştır.

Uzmanlar, SKA sahasında kuruluma hazır 24 prototip SMART kutusuyla, doğru astronomik gözlemlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan, gürültüsüz bir ortam yaratmayı amaçlıyor. Bu SMART kutuları, teleskoba temiz bir güç kaynağı sağlayarak, zayıf radyo sinyallerinin tespitini engelleyebilecek her türlü potansiyel gürültü girişimini etkili bir şekilde engeller.

SMART kutuları, mümkün olduğu kadar sessiz olacak ve her türlü elektriksel veya mekanik gürültüyü önleyecek şekilde titizlikle tasarlanmıştır. Bu, radyo teleskopunun hassasiyetini korumak ve hassas veri toplanmasını sağlamak için gereklidir.

Bu girişimin başarısı, radyo teleskop sahalarındaki dış gürültü kaynaklarının etkisini en aza indirerek daha iyi astronomik çalışmaların önünü açacaktır. Ekip, çeşitli disiplinlerden gelen uzmanlığı birleştirerek, bilimsel zorluklara yenilikçi çözümler bulmada işbirliğinin önemini ortaya koydu.

Bu gelişme, astronominin sınırlarını zorlamak ve evrene dair anlayışımızı geliştirmek için devam eden çabaları vurgulamaktadır. SMART kutularının kurulumuyla Batı Avustralya'daki SKA-Low teleskopu, radyo astronomi alanında çığır açan keşifler sunmak için iyi bir donanıma sahip olacak.

Tanımlar:

– Radyo Teleskoplar: Gök cisimlerinin yaydığı radyo dalgalarını tespit etmek ve incelemek için kullanılan aletler.

– Gürültü Girişimi: İstenilen radyo sinyallerinin alımını bozan istenmeyen sinyaller veya bozulmalar.

– AKILLI Kutular: Radyo teleskop sahalarındaki gürültü girişimini en aza indirmek için tasarlanmış gelişmiş elektrik güç sistemleri.

kaynaklar:

– Orijinal makale.