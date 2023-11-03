AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC: Kolaylaştırılmış Bilgi İşlem için Güçlü, Kompakt Bir Çözüm

AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC, gereksiz gösterişler olmadan bilgisayar deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış kompakt bir güç merkezidir. Şimdi Geekwills'de 219 $ karşılığında ön siparişe açık olan bu mini bilgisayar, güvenilir performans ve çok yönlü depolama seçenekleri sunarak, onu modern bir bilgi işlem çözümü arayan kullanıcılar için pratik bir seçim haline getiriyor.

Intel N100 işlemciyle desteklenen Pentium/Celeron serisinin bu 12. nesil halefi, 3.40 GHz'e varan saat hızıyla güvenilir performans sağlıyor. Intel UHD grafikleriyle akıcı görseller ve sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sağlar.

Bellek açısından mini bilgisayar, kesintisiz çoklu görev yeteneklerini garanti eden DD R4-3200'ü (tekli) destekler. Ayrıca M.2 2280-NVMe x1 ve 3.5 SATA x 2 yuvalarıyla çok yönlü depolama seçenekleri sunarak dosyalarınız ve uygulamalarınız için geniş alan sağlar.

AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC ile bağlantı çok kolay. Yüksek hızlı internet bağlantısı ve uyumlu cihazlarla kusursuz eşleştirme sağlayan WiFi 6 ve Bluetooth 5.2 desteğine sahiptir. Bu çok yönlülük, onu çeşitli kurulumlar için mükemmel bir seçim haline getirir.

Bu mini bilgisayarı diğerlerinden ayıran şey, yalnızca 16.2 cm x 16.2 cm x 19.8 cm ölçülerinde ve yalnızca 1 kg ağırlığındaki kompakt tasarımıdır. Taşınabilirliği onu hem ofis hem de ev kullanımına uygun hale getirerek sınırlı alanlarda güçlü bir iş istasyonu kurmanıza olanak tanır.

Mini bilgisayar, aralarında HDMI, DP ve Type-C bağlantı noktalarının da bulunduğu çeşitli giriş/çıkış seçenekleri sunarak geniş bir ekran ve çevre birimi yelpazesiyle uyumluluk sağlar. İster bir monitöre, TV'ye, ister başka cihazlara bağlanıyor olun, AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC yanınızdadır.

AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC, güvenilir performansı, çok yönlü depolamayı ve gelişmiş bağlantıyı kompakt ve hafif bir pakette birleştirir. Düşünceli tasarımı ve bir dizi özelliği, onu gereksiz süslemeler olmadan modern bir bilgi işlem çözümü arayan kullanıcılar için pratik bir seçim haline getiriyor.

FAQ

1. AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC'nin fiyatı nedir?

AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC, Geekwills'de 219 $ karşılığında ön siparişe sunuldu.

2. Nakliye ve teslimat ne zaman başlayacak?

AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC'nin nakliyesi ve teslimatı Kasım ayı sonunda başlayacak.

3. Mini PC'nin sunduğu depolama seçenekleri nelerdir?

Mini bilgisayar, M.2 2280-NVMe x1 ve 3.5 SATA x 2 yuvalarını destekleyerek çok yönlü depolama seçenekleri sunar.

4. Mini bilgisayar kablosuz bağlantıyı destekliyor mu?

Evet, AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC, WiFi 6 ve Bluetooth 5.2 desteği sunarak yüksek hızlı internet bağlantısı ve uyumlu cihazlarla kusursuz eşleştirme sağlar.

5. Mevcut giriş/çıkış seçenekleri nelerdir?

Mini PC, çok çeşitli ekran ve çevre birimleriyle uyumluluk sağlayan HDMI, DP ve Type-C bağlantı noktalarına sahiptir.